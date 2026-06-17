В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Хронический стресс способен ускорять процессы старения организма и отражаться на состоянии кожи. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, клинический психолог, врач-сексолог и врач-терапевт Ульяна Махова.По словам специалиста, кожа нередко становится одним из первых органов, реагирующих на длительное эмоциональное напряжение. Постоянный стресс влияет на гормональный фон, процессы восстановления тканей и воспалительные реакции, что может отражаться на внешнем виде человека.«Стресс — это не просто эмоция, а системная перестройка работы организма. При хроническом напряжении организм переходит из режима восстановления в режим выживания», — отмечает Махова.Как объясняет врач, длительное повышение уровня кортизола способствует разрушению коллагена и эластина — белков, отвечающих за упругость кожи. В результате могут появляться морщины, снижаться тонус тканей и ухудшаться качество кожи.Кроме того, стресс способен нарушать защитный барьер кожи. Из-за этого появляются сухость, шелушение, покраснение и повышенная чувствительность к косметическим средствам.Еще одним последствием может стать ухудшение микроциркуляции. Во время стресса мелкие сосуды спазмируются, ткани получают меньше кислорода и питательных веществ, а лицо приобретает усталый и тусклый вид.По словам специалиста, эмоциональное напряжение также может провоцировать обострение хронических кожных заболеваний, включая акне, розацеа, экзему и псориаз. Одновременно замедляются процессы заживления, поэтому повреждения кожи и постакне могут сохраняться дольше.Махова отмечает, что стресс влияет не только непосредственно на кожу, но и на образ жизни человека. Нарушения сна, недостаток физической активности, неправильное питание, избыток сладкой пищи и отказ от ухода за кожей дополнительно ухудшают ее состояние.О том, что изменения могут быть связаны именно со стрессом, могут свидетельствовать их внезапное появление на фоне напряженного периода, повышенная чувствительность кожи, нарушения сна, усталость и раздражительность.При этом возрастные изменения обычно формируются постепенно, а также часто связаны с длительным воздействием солнечного излучения и естественными мимическими особенностями.Для снижения негативного влияния стресса врач рекомендует соблюдать принципы здорового образа жизни: полноценно питаться, поддерживать физическую активность, отказаться от вредных привычек и соблюдать питьевой режим.Также специалист советует уделять внимание качеству сна, регулярно гулять на свежем воздухе, ограничивать использование гаджетов перед сном и применять методы снижения тревожности.Для ухода за кожей Махова рекомендует использовать мягкие очищающие средства, регулярно увлажнять кожу, применять антиоксиданты и ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами.«Стресс не вызывает морщины за одну ночь, однако при хроническом течении действительно способен ускорять процессы старения. При этом многие изменения обратимы, если вовремя уделить внимание своему здоровью», — подчеркнула специалист.Врач отметила, что забота о психическом состоянии напрямую связана с состоянием кожи и общим здоровьем организма. Мероприятие для возрастной категории 18+