Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Правительство Болгарии одобрило очередное исключение из санкционного режима Евросоюза в отношении России для нужд атомной электростанции «Козлодуй». Решение позволит станции продолжить закупку российских товаров и услуг, необходимых для эксплуатации энергоблоков советского проекта.Как пояснили в Министерстве энергетики Болгарии, значительная часть оборудования и систем АЭС имеет российское происхождение. По этой причине ряд работ и поставок невозможно заменить альтернативными решениями без ущерба для безопасности и стабильности работы станции.Глава болгарского Минэнерго Ива Петрова заявила, что некоторые контракты уже заключены либо должны быть заключены именно с российскими компаниями из-за технологических требований и особенностей оборудования.Речь пока не идет об отмене санкций против России. Болгарские власти приняли специальное разрешение, которое касается исключительно обеспечения работы АЭС «Козлодуй». Подобные исключения для станции уже принимались ранее.АЭС «Козлодуй» остается крупнейшим производителем электроэнергии в Болгарии. На станции работают два энергоблока ВВЭР-1000 российского проекта, которые обеспечивают значительную часть потребностей страны в электроэнергии. Мероприятие для возрастной категории 18+