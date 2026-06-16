Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Россия в январе - апреле 2026 года поставила в Турцию по трубопроводам 8,3 млрд кубометров газа, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных турецкого Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).По данным ведомства, только в апреле объем поставок российского газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» составил 1,97 млрд кубометров.Несмотря на снижение показателей в первые четыре месяца текущего года, Россия остается одним из ключевых поставщиков газа на турецкий рынок. По итогам 2025 года объем прокачки российского газа в Турцию достиг 21,16 млрд кубометров, увеличившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом.Поставки осуществляются по двум магистральным газопроводам, проходящим по дну Черного моря. Газопровод «Голубой поток», введенный в эксплуатацию в 2003 году, имеет проектную мощность 16 млрд кубометров в год. «Турецкий поток», работающий с января 2020 года, состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров: одна предназначена для турецких потребителей, вторая обеспечивает поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мероприятие для возрастной категории 18+