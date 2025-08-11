Возрастное ограничение 18+
ДК «Химмаш» в Екатеринбурге хотят включить в проект КРТ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Дворец культуры «Химмаш» хотят включить в проект КРТ («Комплексное развитие территорий»). Речь идёт о восстановлении здания.
На официальном городском портале приводят слова директора департамента архитектуры Руслана Габдрахманова, который рассказал, что уже в следующем месяце власти могут объявить о проекте КРТ, в который войдёт восстановление ДК.
В близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» утверждают, что это точно произойдёт.
«Сейчас прорабатываем сразу шесть площадок, которые в будущем можно переосвоить. В том числе в сентябре планируем объявить о проекте, куда войдет восстановление ДК "Химмаш"»,
– сказал Габдрахманов.
«Пока задумка прорабатывается, но очевидно одно – муниципалитет серьёзно настроен сохранить объект. Восстанавливать легендарный дворец культуры будет девелопер, выигравший аукцион на застройку находящихся поблизости территорий. Причём за собственный счёт»,
– пишет ресурс.
