ДК «Химмаш» в Екатеринбурге хотят включить в проект КРТ





сказал Габдрахманов. «Сейчас прорабатываем сразу шесть площадок, которые в будущем можно переосвоить. В том числе в сентябре планируем объявить о проекте, куда войдет восстановление ДК "Химмаш"»,





пишет ресурс. «Пока задумка прорабатывается, но очевидно одно – муниципалитет серьёзно настроен сохранить объект. Восстанавливать легендарный дворец культуры будет девелопер, выигравший аукцион на застройку находящихся поблизости территорий. Причём за собственный счёт»,

Юлия Медведева

Дворец культуры «Химмаш» хотят включить в проект КРТ («Комплексное развитие территорий»). Речь идёт о восстановлении здания.На официальном городском портале приводят слова директора департамента архитектуры Руслана Габдрахманова, который рассказал, что уже в следующем месяце власти могут объявить о проекте КРТ, в который войдёт восстановление ДК.В близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» утверждают, что это точно произойдёт.