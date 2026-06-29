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В окрестностях трассы М-12 ищут потерявшегося после ДТП «золотую шиншиллу»

20.55 Понедельник, 6 июля 2026
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
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Две недели назад домашний котик потерялся на трассе М-12 в районе Ачит–Екатеринбург. Хозяева в отчаянии разыскивают его и обещают солидное вознаграждение тому, кто вернёт им питомца.

Саймон (так зовут потеряшку) попал в дорожную аварию, которая произошла 17 июня текущего года на 240-м километре трассы М-12. Столкновение машин произошло неподалёку от подземного перехода с лестницей (точные координаты места аварии — 56.821439, 58.759908). Ближайший населённый пункт — деревня Талица, расположенная примерно в двух километрах от трассы.

Хвостатый участник ДТП от испуга сиганул в лес, да там и пропал. До сих пор поиски его не дали никакого результата. К тому же, начались они не сразу — владельцы Саймона с травмами были доставлены в больницу Ревды, где и провели всё это время. Надежды снова воссоединиться с питомцем их не оставили, а чтобы повысить шансы на осуществление этих надежд, они пообещали нашедшему кота вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Про кота сообщают, что ему четыре года, он относится к породе «золотая шиншилла». К жизни на улице (а тем более в лесу) он совершенно не приспособлен. Сообщить о его местонахождении можно по номеру телефона +7 902 043-46-16.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:10 Сысертский суд удовлетворил иск о приватизации служебного жилья
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14:23 «Это точно не пустые слова и обещания». Глава областного Минтранса прокомментировал развитие метро в Екатеринбурге
14:05 Двое подростков утонули в выходные в Свердловской области
13:58 Глава Армении прилетел в Екатеринбург на самолёте молдавского лоукостера
13:19 «Единая Россия» стала первой партией, которую Свердловский облизбирком зарегистрировал на выборы в ЗакСО
13:14 У екатеринбуржцев спросили мнение о развлечениях в Академическом
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