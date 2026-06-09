Возрастное ограничение 18+
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
Подземные толчки ощущались в нескольких районах Азербайджана. По предварительной оценке генерального директора Республиканского центра сейсмологической службы Гурбана Етирмишли, магнитуда землетрясения превысила 5.
Жители различных регионов страны сообщили об ощутимых колебаниях. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Специалисты уточняют параметры землетрясения, включая точную магнитуду, глубину очага и эпицентр. Сейсмологические службы продолжают мониторинг обстановки. Мероприятие для возрастной категории 18+
Жители различных регионов страны сообщили об ощутимых колебаниях. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Специалисты уточняют параметры землетрясения, включая точную магнитуду, глубину очага и эпицентр. Сейсмологические службы продолжают мониторинг обстановки. Мероприятие для возрастной категории 18+
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