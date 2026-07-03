Водитель из Байкаловского района лишился автомобиля за пьяный рецидив

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ирбитский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Байкаловского района 1999 года рождения. Приговор был основан на доказанных фактах неоднократной пьяной езды за рулём отечественного автомобиля.В ходе судебного разбирательства были установлены следующие обстоятельства. В конце апреля текущего года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля марки «ВАЗ 211440». При этом мужчина уже был ранее подвергнут административному наказанию по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за аналогичное правонарушение. Мужчина ехал по территории одного из населённых пунктов Байкаловского района, когда его остановили сотрудники отделения дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Байкаловский». Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством прямо на месте. В дальнейшем было проведено освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения.Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение. Основным наказанием для него станут 280 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. А отдельным решением суд постановил конфисковать принадлежащий осуждённому автомобиль в пользу государства. Мероприятие для возрастной категории 18+