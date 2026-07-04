Возрастное ограничение 18+
У екатеринбуржцев спросили мнение о развлечениях в Академическом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга запустили опрос на Госуслугах об организации культуры и досуга в Академическом районе. Выразить мнение можно до 27 июля.
Жителям уральской столицы предлагают ответить на следующие вопросы:
– где вы чаще всего отдыхаете в Академическом районе?
– какие виды досуга вы предпочитаете?
– достаточно ли в районе мест для культурного досуга?
– достаточно ли в районе развлечений для детей?
– какие детские активности хотели бы дополнительно видеть?
Пройти опрос можно здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
Жителям уральской столицы предлагают ответить на следующие вопросы:
– где вы чаще всего отдыхаете в Академическом районе?
– какие виды досуга вы предпочитаете?
– достаточно ли в районе мест для культурного досуга?
– достаточно ли в районе развлечений для детей?
– какие детские активности хотели бы дополнительно видеть?
Пройти опрос можно здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
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