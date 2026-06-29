В деятельности екатеринбургского «АВИАТЕХа» обнаружены нарушения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «АВИАТЕХ». В ходе надзорных мероприятий выявлен целый комплекс нарушений, затрагивающих как образовательную деятельность организации, так и эксплуатацию воздушных судов.Как поясняют в уральской транспортной прокуратуре, организация не была зарегистрирована в модуле дополнительного профессионального образования, и это одно из главных нарушений установленных требований. Кроме того, программа подготовки кандидатов на получение свидетельства частного пилота не содержала дисциплин, необходимых для изучения конструкции воздушных судов, принципов их эксплуатации и работы силовых установок.Серьёзные нарушения были обнаружены и при проверке эксплуатации воздушных судов «Cessna». Так, в бортовой документации отсутствовали записи о выполнении процедур, предусмотренных программой технического обслуживания и эксплуатации воздушных судов. Также установлено, что техническое обслуживание проводилось с превышением установленного срока. Помимо этого, полёты выполнялись до завершения необходимого обслуживания после длительного периода хранения судов, а технические дефекты отдельных компонентов воздушных судов не фиксировались должным образом.По результатам проверки транспортный прокурор вынес постановление о привлечении директора «АВИАТЕХ» к административной ответственности по части 8 статьи 11.5 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. К ответственности также привлечён пилот-инструктор организации, которому назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+