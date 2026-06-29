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В деятельности екатеринбургского «АВИАТЕХа» обнаружены нарушения

19.48 Пятница, 3 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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Свердловская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «АВИАТЕХ». В ходе надзорных мероприятий выявлен целый комплекс нарушений, затрагивающих как образовательную деятельность организации, так и эксплуатацию воздушных судов.

Как поясняют в уральской транспортной прокуратуре, организация не была зарегистрирована в модуле дополнительного профессионального образования, и это одно из главных нарушений установленных требований. Кроме того, программа подготовки кандидатов на получение свидетельства частного пилота не содержала дисциплин, необходимых для изучения конструкции воздушных судов, принципов их эксплуатации и работы силовых установок.

Серьёзные нарушения были обнаружены и при проверке эксплуатации воздушных судов «Cessna». Так, в бортовой документации отсутствовали записи о выполнении процедур, предусмотренных программой технического обслуживания и эксплуатации воздушных судов. Также установлено, что техническое обслуживание проводилось с превышением установленного срока. Помимо этого, полёты выполнялись до завершения необходимого обслуживания после длительного периода хранения судов, а технические дефекты отдельных компонентов воздушных судов не фиксировались должным образом.

По результатам проверки транспортный прокурор вынес постановление о привлечении директора «АВИАТЕХ» к административной ответственности по части 8 статьи 11.5 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. К ответственности также привлечён пилот-инструктор организации, которому назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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20:37 В Талице женщина осуждена за убийство сожителя
19:48 В деятельности екатеринбургского «АВИАТЕХа» обнаружены нарушения
19:14 В новом квартале Екатеринбурга обещают построить детсады и школы
19:12 Антицензурная экскурсия в Ельцин-центре закончится показом «полочного» фильма
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16:05 В УрГЮУ соберутся выпускники юринститута 1976 года — среди них Юрий Чайка
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15:15 Водителя Infiniti арестовали по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Каменске-Уральском
14:59 Средняя выплата по ОСАГО за три года выросла почти на 44%
14:15 Более трети свердловчан на промышленных предприятиях работают во вредных условиях
13:51 В Новой Ляле пациентов с хронической болью в спине начали направлять на малоинвазивные операции в Серов
13:16 Свердловский облсуд отказал екатеринбуржцу в компенсации за подорожавшие iPhone
12:52 В Екатеринбурге перед судом предстанет обвиняемый в трех убийствах начала 1990-х
12:37 Авито запускает «ХвостРадар» для поиска пропавших животных по фото с помощью ИИ
12:21 Кольцово анонсировал прямые рейсы в Дели с конца октября
11:47 В Кольцово таможенники не пропустили более 1200 игл для акупунктуры
11:43 Свердловчанка завоевала золото Всероссийских трансплант игр
11:12 В Екатеринбурге врача отправили в колонию за операцию призывнику ради уклонения от службы
10:49 Власти утвердили выплаты на новое жильё для жителей Кушвы, потерявших дома из-за урагана
10:07 Свердловские парашютисты и десантники Авиалесоохраны тушат пожары на Ямале
09:38 Жителя Дегтярска отправили в колонию за грабеж, угрозу полицейскому и хранение самодельного оружия
09:03 В Екатеринбурге открылся центр «Уральские каникулы» для развития детского отдыха
21:25 К юбилею областной Госавтоинспекции в Екатеринбурге покажут ретро-автомобили ГАИ
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