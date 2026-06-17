ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Банк России опроверг распространённые опасения о том, что цифровой рубль введут в обязательном порядке и начнут использовать для выплаты зарплат всем работникам.Как пояснил регулятор в рубрике «Ответы ЦБ», цифровой рубль станет дополнительной формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Отказываться от привычных способов расчётов россиянам не придётся.В Центробанке подчеркнули, что с 1 сентября 2026 года обязанность обеспечить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями появится только у крупнейших банков и крупных торговых компаний. Для граждан и организаций использование новой формы денег останется добровольным.«Такой обязанности у работодателя нет и не будет», – заявили в ЦБ, отвечая на вопрос о возможном переводе зарплат на цифровые рубли.При этом техническая возможность получать заработную плату в цифровых рублях предусмотрена. Однако для этого должны быть согласны обе стороны – и работодатель, и сотрудник.Также в Банке России отвергли утверждения, что цифровой рубль создаётся для тотального контроля за расходами граждан. По данным регулятора, счета цифрового рубля и операции по ним будут защищены банковской тайной так же, как и обычные банковские счета.В ЦБ отметили, что одной из особенностей цифрового рубля станет возможность использования смарт-контрактов. Например, государство сможет автоматически контролировать целевое расходование бюджетных средств в рамках отдельных проектов.Отдельный вопрос касается работы новой системы без доступа к интернету. Сейчас такая функция ещё не реализована. В Банке России сообщили, что изучают технологии для проведения платежей цифровыми рублями в офлайн-режиме и рассчитывают внедрить такую возможность на следующих этапах развития проекта.Таким образом, после запуска цифрового рубля россияне смогут сами выбирать, чем пользоваться – наличными, банковскими картами, переводами через СБП или цифровыми рублями. Открывать счёт цифрового рубля будет необязательно, а при желании его можно будет закрыть, отметили в Центробанке. Мероприятие для возрастной категории 18+