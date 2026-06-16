Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва. Документ опубликован 16 июня на официальном портале правовой информации.Голосование пройдет 20 сентября 2026 года. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 по одномандатным округам и еще 225 — по федеральному избирательному округу по партийным спискам.Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, публикация указа официально дала старт избирательной кампании.«С сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов», — заявила глава ЦИК.Выборы депутатов Государственной Думы проводятся раз в пять лет. Действующий состав нижней палаты парламента был избран в 2021 году. Мероприятие для возрастной категории 18+