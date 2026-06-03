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Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Многие европейские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок и уже подают соответствующие сигналы. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По его словам, после ухода из России ряд европейских предприятий столкнулись со снижением торговых оборотов на 30-40%. Дмитриев отметил, что европейский бизнес испытывает «усталость» от сложившейся ситуации, поскольку ранее компании успешно работали на российском рынке.
«Мы действительно получаем сигналы от многих европейских компаний о желании выйти на российский рынок. У многих предприятий торговые обороты снизились на 30-40%», - сказал Дмитриев. Мероприятие для возрастной категории 18+
По его словам, после ухода из России ряд европейских предприятий столкнулись со снижением торговых оборотов на 30-40%. Дмитриев отметил, что европейский бизнес испытывает «усталость» от сложившейся ситуации, поскольку ранее компании успешно работали на российском рынке.
«Мы действительно получаем сигналы от многих европейских компаний о желании выйти на российский рынок. У многих предприятий торговые обороты снизились на 30-40%», - сказал Дмитриев. Мероприятие для возрастной категории 18+
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