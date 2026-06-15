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У «Коляда-театра» вновь появился учредитель — Эке Вашакидзе удалось выиграть суд
Фото: Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Светлана Прилепина удовлетворила иск сотрудницы театра Эки Вашакидзе, занимавшей при жизни Николая Коляды должность замдиректора, о признании её учредителем.
Теперь, в случае вступления решения в силу, юрлицо театра — АНО «Коляда-театр» — не должно быть ликвидировано. Напомним, и учредителем, и директором этого юрлица был сам Николай Коляда. О том, с какими трудностями столкнулся театр, и чем грозило бы ему не удовлетворение иска Вашакидзе, писали здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Театру быть!»,
— прокомментировали решение в пресс-службе суда.
Теперь, в случае вступления решения в силу, юрлицо театра — АНО «Коляда-театр» — не должно быть ликвидировано. Напомним, и учредителем, и директором этого юрлица был сам Николай Коляда. О том, с какими трудностями столкнулся театр, и чем грозило бы ему не удовлетворение иска Вашакидзе, писали здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
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