Российский рынок акций начал торги ростом

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии 16 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.К 10:20 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,28%, до 2 549,85 пункта. Индекс РТС вырос также на 0,28% и достиг 1 108,69 пункта.Курс юаня к рублю на открытии торгов увеличился на 1,6 копейки, до 10,669 рубля.К 10:20 мск китайская валюта торговалась на уровне 10,664 рубля, что на 1,1 копейки выше уровня закрытия предыдущей сессии.На открытии утренних торгов индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 прибавлял 0,56% и находился на отметке 2 557,18 пункта. Мероприятие для возрастной категории 18+