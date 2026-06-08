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Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу

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Сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте чемпионата мира по детскому фитнесу, который прошёл с 12 по 14 июня в сербском городе Чачак.

Как сообщили в Федерации бодибилдинга России, российские спортсмены завоевали на турнире 13 наград: пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали. В соревнованиях участвовали дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет. Россию представляли 23 спортсмена.

По итогам чемпионата российская команда набрала 119 баллов и стала третьей. Победу в общекомандном зачёте одержала сборная Словакии (198 баллов), второе место заняла Венгрия (161 балл).

Чемпионами мира стали Семён Клейменов, Надежда Маренина, Добромир Евтухов, а также Марианна Ковалевская, которая завоевала сразу две золотые медали.

Серебряные награды выиграли Ева Кислова, Вера Яценко, Андрей Мосин, Кристина Дудина и Добромир Евтухов. Бронзовыми призёрами стали Виталина Метельская и Максим Самойленко.

В Федерации бодибилдинга России заявили, что развитие детского фитнеса остаётся одним из приоритетных направлений работы организации. В России этот вид спорта включает акробатический, артистический и функциональный фитнес, которые развивают у детей силу, выносливость, гибкость и ловкость.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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