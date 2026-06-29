Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 7 и 8 июля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Главное управление МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 7 и 8 июля. В эти дни ожидаются сильные дожди.
В период непогоды в МЧС призывают по возможности оставаться дома и не забывать о мерах безопасности на улице: избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев.
Жильцов просят убирать с балконов и лоджий вещи, которые могут быть унесены ветром.
В случае ЧП нужно звонить по номеру 112.
Мероприятие для возрастной категории 18+
«По данным синоптиков, днем 7 июля и ночью 8 июля местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, порывы ветра до 25 метров в секунду»,
– говорится в сообщении спасателей.
В период непогоды в МЧС призывают по возможности оставаться дома и не забывать о мерах безопасности на улице: избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев.
Жильцов просят убирать с балконов и лоджий вещи, которые могут быть унесены ветром.
В случае ЧП нужно звонить по номеру 112.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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