Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 7 и 8 июля





– говорится в сообщении спасателей. «По данным синоптиков, днем 7 июля и ночью 8 июля местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, порывы ветра до 25 метров в секунду»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Главное управление МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 7 и 8 июля. В эти дни ожидаются сильные дожди.В период непогоды в МЧС призывают по возможности оставаться дома и не забывать о мерах безопасности на улице: избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев.Жильцов просят убирать с балконов и лоджий вещи, которые могут быть унесены ветром.В случае ЧП нужно звонить по номеру 112.Мероприятие для возрастной категории 18+