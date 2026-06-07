В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Власти Омской области планируют с 1 сентября запретить розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина.О подготовке соответствующего законопроекта сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, возможность вводить полный запрет на продажу такой продукции регионам предоставил недавно принятый федеральный закон.«Считаю необходимым воспользоваться этим правом и ввести на всей территории Омской области запрет», — написал Хоценко в социальной сети «Макс».Губернатор поручил региональному министерству здравоохранения до 1 августа подготовить проект областного закона. После этого документ должны согласовать органы исполнительной власти и местного самоуправления. Завершить эту работу планируется до 1 сентября.На прошлой неделе Государственная дума приняла закон, который позволяет субъектам РФ самостоятельно вводить полный запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей и иных электронных систем доставки никотина на своей территории. Мероприятие для возрастной категории 18+