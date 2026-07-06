«Это точно не пустые слова и обещания». Глава областного Минтранса прокомментировал развитие метро в Екатеринбурге





министр. — заявилминистр. «Как раз технико-экономическое обоснование должно подтвердить или опровергнуть — и подсказать, какие наиболее важные и оперативные направления необходимо реализовывать в части развития метрополитена. Эту работу мы планируем за 2 года выполнить. Это достаточно серьёзная работа»,





— сказал он. «Необходимо сначала выполнить те требования и мероприятия, которые сегодня зависят от региона, зависят от города Екатеринбурга, чтобы на это софинансирование заявляться»,

Это короткое плечо с максимальным пассажиропотоком, который можно, в общем-то, оперативно доставить из точки А в точку Б, и в целом по маршруту движения подобрать и распределить.

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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