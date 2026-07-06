Возрастное ограничение 18+
«Это точно не пустые слова и обещания». Глава областного Минтранса прокомментировал развитие метро в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев после пленарной сессии «Российская индустрия на пути к новой мобильности», прошедшей в рамках выставки «Иннопром», ответил на вопросы корреспондента по поводу перспектив строительства метро в Екатеринбурге и финансирования этого проекта (напомним, недавно власти объявили конкурс на разработку ТЭО дальнейшего строительства метро).
По поводу перспектив федерального софинансирования Чегаев высказался осторожно:
Денис Чегаев считает, что метро Екатеринбургу действительно необходимо — учитывая плотность исторической застройки и то, что Екатеринбург — один из самых компактных городов-миллионников:
Сам Чегаев, по его словам, метро в Екатеринбурге почти не пользуется, а из общественного транспорта в его логистической цепочке задействованы автобусы и трамваи. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Как раз технико-экономическое обоснование должно подтвердить или опровергнуть — и подсказать, какие наиболее важные и оперативные направления необходимо реализовывать в части развития метрополитена. Эту работу мы планируем за 2 года выполнить. Это достаточно серьёзная работа»,
— заявил министр.
По поводу перспектив федерального софинансирования Чегаев высказался осторожно:
«Необходимо сначала выполнить те требования и мероприятия, которые сегодня зависят от региона, зависят от города Екатеринбурга, чтобы на это софинансирование заявляться»,
— сказал он.
Денис Чегаев считает, что метро Екатеринбургу действительно необходимо — учитывая плотность исторической застройки и то, что Екатеринбург — один из самых компактных городов-миллионников:
Это короткое плечо с максимальным пассажиропотоком, который можно, в общем-то, оперативно доставить из точки А в точку Б, и в целом по маршруту движения подобрать и распределить.
Сам Чегаев, по его словам, метро в Екатеринбурге почти не пользуется, а из общественного транспорта в его логистической цепочке задействованы автобусы и трамваи. Мероприятие для возрастной категории 18+
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