Возрастное ограничение 18+

Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России

13.42 Вторник, 16 июня 2026
Фото: AI / ВВ
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Правительство России расширит перечень автомобилей, которые разрешено использовать для работы в такси. В список добавят кроссовер Jetour X70PLUS, сообщили в Минпромторге.

Распоряжение уже подготовлено и находится на подписи. Jetour X70PLUS выпускают в России в рамках специального инвестиционного контракта. В ведомстве отметили, что модель имеет высокий уровень локализации производства.

Ранее в перечень включили Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7 и Omoda C5. Сейчас в нем представлены автомобили 27 брендов, в том числе Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, Haval и Tenet.

Список обновляют по мере локализации новых моделей. Чтобы попасть в него, автомобиль должен соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси.

Новые требования не распространяются на машины, которые уже используются в такси, а также на сервисы аренды автомобилей с водителем.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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