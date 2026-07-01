Свердловская область не вошла в июльский прогноз повышенного риска лесных пожаров

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Федеральная Авиалесоохрана подготовила вероятностный прогноз пожарной опасности в лесах России на июль 2026 года. Свердловская область в перечень территорий с повышенной вероятностью превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности не вошла.По данным ведомства, в Уральском федеральном округе такие риски в июле прогнозируются в центральной и южной частях Челябинской области, а также в отдельных районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.В Авиалесоохране уточняют, что прогноз повышенного риска не означает обязательного роста числа пожаров. На пожарную обстановку влияют не только жара, сухая погода и грозы, но и соблюдение правил пожарной безопасности, а также скорость обнаружения и тушения возгораний.По данным федеральной сводки на 00:00 мск 1 июля, в России действовали 169 лесных пожаров в 17 регионах. Свердловская область среди них не указана.При этом специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов помогают тушить пожары в других регионах. Так, свердловские лесопожарные силы были привлечены для помощи Красноярскому краю и Ямало-Ненецкому автономному округу. Мероприятие для возрастной категории 18+