Возрастное ограничение 18+
За сутки в Свердловской области от паводковых вод освободились восемь домов и 123 участка
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области от паводковых вод освободились восемь жилых домов и 123 приусадебных участка в 15 населенных пунктах. В то же время в четырёх населённых пунктах подтопило 25 земельных участков, сообщает региональное МЧС.
Всего же, по данным спасателей, к утру 7 июля затопленными остаются 10 частных домов, 52 дачи, 924 приусадебных участка и 8 низководных мостов. Из-за ограничения транспортного сообщения с 19 населенными пунктами организованы лодочные переправы.
Паводковую обстановку в регионе непрерывно мониторят. На реках выставлены посты, которые каждые три часа снимаются контрольные показания. Так, за сутки зафиксировали снижение уровня воды на реках Чусовая и Тагил и подъём на реке Ница. Мероприятие для возрастной категории 18+
Всего же, по данным спасателей, к утру 7 июля затопленными остаются 10 частных домов, 52 дачи, 924 приусадебных участка и 8 низководных мостов. Из-за ограничения транспортного сообщения с 19 населенными пунктами организованы лодочные переправы.
«Эвакуация граждан не требуется. В пункте временного размещения в Ревде находятся два человека, включая одного ребёнка, остальные пострадавшие проживают у родственников и знакомых»,
– рассказали в МЧС.
Паводковую обстановку в регионе непрерывно мониторят. На реках выставлены посты, которые каждые три часа снимаются контрольные показания. Так, за сутки зафиксировали снижение уровня воды на реках Чусовая и Тагил и подъём на реке Ница. Мероприятие для возрастной категории 18+
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