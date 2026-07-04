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За сутки в Свердловской области от паводковых вод освободились восемь домов и 123 участка

09.26 Вторник, 7 июля 2026
Кадр из видео: МЧС Свердловской области
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За минувшие сутки в Свердловской области от паводковых вод освободились восемь жилых домов и 123 приусадебных участка в 15 населенных пунктах. В то же время в четырёх населённых пунктах подтопило 25 земельных участков, сообщает региональное МЧС.

Всего же, по данным спасателей, к утру 7 июля затопленными остаются 10 частных домов, 52 дачи, 924 приусадебных участка и 8 низководных мостов. Из-за ограничения транспортного сообщения с 19 населенными пунктами организованы лодочные переправы.

«Эвакуация граждан не требуется. В пункте временного размещения в Ревде находятся два человека, включая одного ребёнка, остальные пострадавшие проживают у родственников и знакомых»,

– рассказали в МЧС.


Паводковую обстановку в регионе непрерывно мониторят. На реках выставлены посты, которые каждые три часа снимаются контрольные показания. Так, за сутки зафиксировали снижение уровня воды на реках Чусовая и Тагил и подъём на реке Ница.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:36 Первоуральца осудили за уклонение от армии в 2022 году
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15:40 Свердловские власти отчитались о гидрологической обстановке в регионе
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15:10 Сысертский суд удовлетворил иск о приватизации служебного жилья
14:28 Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 7 и 8 июля
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