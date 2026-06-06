ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, сообщает РИА Новости. По данным спецслужбы, ущерб от противоправной схемы превысил 7 млрд рублей.Отмечается, что организаторами схемы выступили руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited. По версии следствия, они вместе с сообщниками нарушали действующие контрсанкционные ограничения, введённые в отношении операций с иностранными депозитарными расписками на акции российских эмитентов.В спецслужбе считают, что подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и использовали подложные документы для обмена заблокированных американских депозитарных расписок на акции российских компаний.Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования задержаны пять человек. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двоим — домашний арест.Обыски прошли по местам жительства подозреваемых, а также в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. По данным ФСБ, изъяты документы, средства связи, печати российских и иностранных юридических лиц, электронные носители информации с данными о криптовалютных кошельках, а также более 100 млн рублей наличными. Мероприятие для возрастной категории 18+