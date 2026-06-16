РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Российские железные дороги организовали координационный штаб для контроля за перевозками нефтепродуктов. Особое внимание уделяется поставкам авиакеросина в аэропорты, сообщили в компании.В РЖД утверждают, что доставка топлива в регионы идет стабильно. Компания взаимодействует с нефтяниками и при необходимости корректирует маршруты и порядок приема грузов с учетом загруженности железнодорожной инфраструктуры.На участках с ограниченной пропускной способностью к перевозке принимают объемы, которые позволяют текущие технические возможности сети. Перемещение цистерн контролируют на всем маршруте до получателей.В РЖД отметили, что скорость дальнейших поставок зависит в том числе от своевременной выгрузки нефтепродуктов: это позволяет быстрее возвращать цистерны под новую погрузку. Мероприятие для возрастной категории 18+