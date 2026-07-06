Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге озвучена новая дата завершения сертификации самолёта «Байкал»
Фото: Уральский завод гражданской авиации
На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что сертификация лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал», разработкой которого занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), должна завершиться в третьем квартале 2027 года. По словам Ядрова, на текущий момент уже сформирован запрос на поставку 69 таких машин до 2035 года.
О ходе работ над силовой установкой на той же сессии рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По его словам, ключевым элементом для «Байкала» остаётся отечественный турбовинтовой двигатель ВК-800, лётные испытания которого начались в конце прошлого года. Помимо этого, министр анонсировал, что в перспективе системы автопилотирования российской малой авиации планируется оснащать искусственным интеллектом — конкретных сроков реализации этой инициативы Алиханов не привёл.
Разработка «Байкала», который позиционируется в качестве замены советскому Ан-2 в сегменте малой и региональной авиации, началась ещё в 2019 году. Первоначально сертификацию и начало серийных поставок планировали существенно раньше, однако сроки неоднократно сдвигались. По словам вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, причиной задержек стал отказ иностранных партнёров от участия в проекте — после этого заводу пришлось переходить на полностью отечественные комплектующие, включая замену силовой установки. Начало поставок первых «Байкалов» заказчикам сейчас запланировано на 2027 год. Мероприятие для возрастной категории 18+
«"Байкал" сейчас на финальной стадии сертификации. Было принято правильное решение по поводу двигателя, чтобы не заходить на сертификацию ещё на один круг»,
— заявил глава Росавиации.
О ходе работ над силовой установкой на той же сессии рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По его словам, ключевым элементом для «Байкала» остаётся отечественный турбовинтовой двигатель ВК-800, лётные испытания которого начались в конце прошлого года. Помимо этого, министр анонсировал, что в перспективе системы автопилотирования российской малой авиации планируется оснащать искусственным интеллектом — конкретных сроков реализации этой инициативы Алиханов не привёл.
Разработка «Байкала», который позиционируется в качестве замены советскому Ан-2 в сегменте малой и региональной авиации, началась ещё в 2019 году. Первоначально сертификацию и начало серийных поставок планировали существенно раньше, однако сроки неоднократно сдвигались. По словам вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, причиной задержек стал отказ иностранных партнёров от участия в проекте — после этого заводу пришлось переходить на полностью отечественные комплектующие, включая замену силовой установки. Начало поставок первых «Байкалов» заказчикам сейчас запланировано на 2027 год. Мероприятие для возрастной категории 18+
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