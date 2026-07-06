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В Екатеринбурге озвучена новая дата завершения сертификации самолёта «Байкал»

15.35 Понедельник, 6 июля 2026
Фото: Уральский завод гражданской авиации
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На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что сертификация лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 «Байкал», разработкой которого занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), должна завершиться в третьем квартале 2027 года. По словам Ядрова, на текущий момент уже сформирован запрос на поставку 69 таких машин до 2035 года.

«"Байкал" сейчас на финальной стадии сертификации. Было принято правильное решение по поводу двигателя, чтобы не заходить на сертификацию ещё на один круг»,

— заявил глава Росавиации.


О ходе работ над силовой установкой на той же сессии рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По его словам, ключевым элементом для «Байкала» остаётся отечественный турбовинтовой двигатель ВК-800, лётные испытания которого начались в конце прошлого года. Помимо этого, министр анонсировал, что в перспективе системы автопилотирования российской малой авиации планируется оснащать искусственным интеллектом — конкретных сроков реализации этой инициативы Алиханов не привёл.

Разработка «Байкала», который позиционируется в качестве замены советскому Ан-2 в сегменте малой и региональной авиации, началась ещё в 2019 году. Первоначально сертификацию и начало серийных поставок планировали существенно раньше, однако сроки неоднократно сдвигались. По словам вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, причиной задержек стал отказ иностранных партнёров от участия в проекте — после этого заводу пришлось переходить на полностью отечественные комплектующие, включая замену силовой установки. Начало поставок первых «Байкалов» заказчикам сейчас запланировано на 2027 год.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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10:05 Против эмигрировавшего в США активиста из Екатеринбурга возбудили дело по террористической статье
10:00 В Нижнем Тагиле газораспределительную организацию обязали завершить догазификацию
09:21 Беспилотную опасность объявили в Свердловской области
22:28 Большинство жителей УрФО планируют летний отпуск в России
19:11 В Нижнем Тагиле во время паводка спасли кошку, несколько дней просидевшую в затопленном доме
18:42 Глава СК потребовал доклад по делу о состоянии дороги в Новолялинском округе
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