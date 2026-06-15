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Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%

11.57 Вторник, 23 июня 2026
Фото: пресс-служба ПНИПУ
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Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали состав асфальтобетона с добавлением волокон хризотил-асбеста, который позволяет повысить прочность дорожного покрытия на 30–40%. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Как отмечают в вузе, одна из главных проблем современных дорог связана с разрушением асфальта под воздействием тяжелого транспорта и перепадов температур. В жаркую погоду покрытие размягчается и образует колеи, а зимой становится более хрупким и покрывается трещинами. Попадающая в повреждения вода при замерзании приводит к образованию выбоин.

В ПНИПУ пояснили, что существующие способы армирования асфальтобетона имеют недостатки. Синтетические волокна отличаются высокой стоимостью и требуют специального оборудования, а целлюлозные материалы теряют свойства при воздействии влаги.

Ученые предложили использовать природные волокна хризотил-асбеста. В пресс-службе университета отмечают, что этот минерал обладает высокой прочностью, устойчивостью к высоким температурам и хорошо сцепляется с битумом. Крупные месторождения хризотил-асбеста расположены, в частности, в Свердловской области.

По данным ПНИПУ, исследователи изготовили 243 образца асфальтобетонных смесей с различным содержанием волокон и битума. Образцы испытывали при температурах от 0 до 50 градусов, а также оценивали их водостойкость, устойчивость к деформациям и трещинообразованию.

«Результаты показали, что при добавлении 1,2–1,8% волокон хризотил-асбеста и 5,9–7,2% битума прочность на сжатие при нагреве до 50°C возрастает на 30–40% по сравнению с обычными составами без армирования», — цитирует пресс-служба профессора кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Константина Пугина.

Кроме того, как сообщили в вузе, волокна способны удерживать битум, что позволяет отказаться от использования минерального порошка в составе смеси. Это может снизить себестоимость производства и уменьшить затраты на доставку материалов.

Отмечается, что исследование опубликовано в журнале «Транспортные сооружения» и выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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