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В Свердловской области за неделю родилось более шестисот малышей

18.42 Понедельник, 6 июля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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За период с 29 июня по 5 июля в Свердловской области родились 643 малыша. Об этом по сложившейся традиции в начале новой недели сообщает официальный ресурс Министерства здравоохранение «Здоровье уральцев».

Среди новорождённых оказалось 344 мальчика и 299 девочек. Среди этих малышей насчитывается восемь пар близнецов, то есть сразу шестнадцать малышей начали свою жизнь в паре с братом или сестрой.

Медики региона в очередной раз подтвердили высокий уровень подготовки перинатальной службы. Основная нагрузка легла на перинатальные центры Екатеринбурга. Именно там врачи приняли 392 родов за прошедшую неделю. Это составляет более половины от общего числа родов в регионе. Ещё 110 родов прошли в межмуниципальных центрах региона, что подчёркивает важность развития медицинской инфраструктуры и за пределами Екатеринбурга. Благодаря таким центрам жительницы малых городов и посёлков получают квалифицированную помощь на месте.

Только два случая родов пришлись на минувшей неделе на ургентные залы. Такие роды происходят стремительно и требуют от медицинского персонала мгновенной реакции.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:10 Сысертский суд удовлетворил иск о приватизации служебного жилья
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14:05 Двое подростков утонули в выходные в Свердловской области
13:58 Глава Армении прилетел в Екатеринбург на самолёте молдавского лоукостера
13:19 «Единая Россия» стала первой партией, которую Свердловский облизбирком зарегистрировал на выборы в ЗакСО
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12:41 В Екатеринбурге из озера «Рамада» достали тело мужчины
12:01 УК ЖК «Адмиральский» в Екатеринбурге оштрафовали за некачественное обслуживание дома
12:00 Мэрия Екатеринбурга издала документ о незаконности установки табличек «Последнего адреса»
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