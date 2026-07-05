В Екатеринбурге из озера «Рамада» достали тело мужчины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге из озера «Рамада», рядом с которым находится гостиница с одноименным названием, извлекли тело мужчины.О трагедии сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области. Личность погибшего пока не установили.Мероприятие для возрастной категории 18+