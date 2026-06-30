Сысертский суд удовлетворил иск о приватизации служебного жилья

– пояснили в суде.

«Согласно постановлению, право граждан на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения появляется, существует и реализуется как субъективное право конкретного физического лица, фактически занимающего на правах нанимателя жилое помещение в государственном или муниципальном жилищном фонде. Указанное право приобретается гражданином в силу закона и является производным от его статуса нанимателя жилого помещения»,