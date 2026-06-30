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Сысертский суд удовлетворил иск о приватизации служебного жилья
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сысертский районный суд удовлетворил иск местного жителя о признании права на приватизацию комнаты, которую ему предоставили в связи со службой в органах внутренних дел.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, поскольку мужчина жил в этой комнате вместе со своей семьей продолжительное время – с 2001 года, он обратился в уполномоченный орган с заявлением о приватизации, но ему отказали. Тогда мужчина обратился в суд.
Суд принял во внимание то, что истец надлежащим образом исполняет обязанности нанимателя по договору социального найма, а также учёл позицию Конституционного суда РФ, изложенную в постановлении от 15 июня 2006 года № 6-П.
На основании этого суд счёл требования мужчины обоснованными и удовлетворил их, признав его право на приватизацию жилого помещения.
Известно, что решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, поскольку мужчина жил в этой комнате вместе со своей семьей продолжительное время – с 2001 года, он обратился в уполномоченный орган с заявлением о приватизации, но ему отказали. Тогда мужчина обратился в суд.
Суд принял во внимание то, что истец надлежащим образом исполняет обязанности нанимателя по договору социального найма, а также учёл позицию Конституционного суда РФ, изложенную в постановлении от 15 июня 2006 года № 6-П.
«Согласно постановлению, право граждан на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения появляется, существует и реализуется как субъективное право конкретного физического лица, фактически занимающего на правах нанимателя жилое помещение в государственном или муниципальном жилищном фонде. Указанное право приобретается гражданином в силу закона и является производным от его статуса нанимателя жилого помещения»,
– пояснили в суде.
На основании этого суд счёл требования мужчины обоснованными и удовлетворил их, признав его право на приватизацию жилого помещения.
Известно, что решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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