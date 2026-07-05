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«Иннопром» стартовал в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» сегодня открылась 16-я международная промышленная выставка «Иннопром». Она продлится до 9 июля и займёт около 50 000 м² во всех четырёх павильонах — свою продукцию представят более 850 организаций.
Впервые этот страной-партнёром выставки стала Индонезия. Её национальный павильон — самый крупный на выставке: 1512 квадратных метров и 50 компаний под слоганом «Navigating Industrial Futures». Акцент индонезийская сторона делает на агропроме и пищепереработке, химии и фармацевтике, машиностроении, hi-tech и промышленных зонах.
Помимо Индонезии, собственные экспозиции развернули Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Всего же, как заявляется, в Екатеринбург приехали представители более 50 государств — в том числе китайские, индийские и арабские компании. Российские регионы представлены 69 командами, 24 из них — объединёнными стендами.
Центральным событием дня должно стать пленарное заседание «Индустрия 360: производство без границ», которое одновременно является главной темой выставки. Российскую сторону представляют премьер Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук и глава Минпромторга Антон Алиханов. На полях выставки у Мишустина запланированы двусторонние встречи с коллегами по ЕАЭС.
Деловая программа включает более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Сквозные темы этого года — импортозамещение, использование искусственного интеллекта, автоматизация производства, а также международная кооперация и стирание границ между отраслями. Ключевые сессии — Главная стратегическая сессия и «Промышленный диалог "Россия — Индонезия"». Впервые запускается и культурный проект «Иннопром Арт». Мероприятие для возрастной категории 18+
Впервые этот страной-партнёром выставки стала Индонезия. Её национальный павильон — самый крупный на выставке: 1512 квадратных метров и 50 компаний под слоганом «Navigating Industrial Futures». Акцент индонезийская сторона делает на агропроме и пищепереработке, химии и фармацевтике, машиностроении, hi-tech и промышленных зонах.
Помимо Индонезии, собственные экспозиции развернули Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Всего же, как заявляется, в Екатеринбург приехали представители более 50 государств — в том числе китайские, индийские и арабские компании. Российские регионы представлены 69 командами, 24 из них — объединёнными стендами.
Фото: Вечерние ведомости
Центральным событием дня должно стать пленарное заседание «Индустрия 360: производство без границ», которое одновременно является главной темой выставки. Российскую сторону представляют премьер Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук и глава Минпромторга Антон Алиханов. На полях выставки у Мишустина запланированы двусторонние встречи с коллегами по ЕАЭС.
Деловая программа включает более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Сквозные темы этого года — импортозамещение, использование искусственного интеллекта, автоматизация производства, а также международная кооперация и стирание границ между отраслями. Ключевые сессии — Главная стратегическая сессия и «Промышленный диалог "Россия — Индонезия"». Впервые запускается и культурный проект «Иннопром Арт». Мероприятие для возрастной категории 18+
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