Возрастное ограничение 18+
Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге готовят вновь выставить на торги
Фото: Вечерние ведомости
На сайте госкорпорации «Дом.рф», в разделе объектов культурного наследия появилась карточка объекта.
Состояние исторического памятника федерального значения, согласно информации в карточке, оценивается как неудовлетворительное.
Дата торгов и начальная цена пока не определены. Обозначен лишь примерный срок — I квартал 2027 года.
Почему памятник выставляют на торги, и какая московская компания не выполнила своих обязательств по сохранению одного из красивейших зданий Уралмаша, писали здесь.
Недавно «Дом.рф» выставил на торги ещё один исторический памятник Екатеринбурга — бывшую усадьбу Деласье. Мероприятие для возрастной категории 18+
Состояние исторического памятника федерального значения, согласно информации в карточке, оценивается как неудовлетворительное.
Дата торгов и начальная цена пока не определены. Обозначен лишь примерный срок — I квартал 2027 года.
Почему памятник выставляют на торги, и какая московская компания не выполнила своих обязательств по сохранению одного из красивейших зданий Уралмаша, писали здесь.
Недавно «Дом.рф» выставил на торги ещё один исторический памятник Екатеринбурга — бывшую усадьбу Деласье. Мероприятие для возрастной категории 18+
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17 июня 2026