«Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Группа «Дискотека Авария» возглавила рейтинг артистов, которых россияне хотели бы пригласить на свадьбу. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на совместное исследование сервиса «Кион музыка» и Sunlight.За выступление «Дискотеки Аварии» на свадьбе высказались 18% опрошенных. На втором месте оказался Сергей Лазарев с 16%, на третьем – Григорий Лепс с 15%. Также в пятерку самых желанных свадебных артистов вошли Леонид Агутин и Дима Билан, каждый из них набрал по 14%.Самой любимой свадебной песней россияне назвали «Невесту» Глюк’oZы, за нее отдали голоса 13% участников исследования. Почти столько же набрала композиция «Белое платье» дуэта «Чай вдвоем». В топ-5 также вошли «Свадьба» Муслима Магомаева, «Свадебные цветы» Ирины Аллегровой и «Невеста» Егора Крида.При этом 85% опрошенных считают, что для свадьбы важно правильно подобрать музыку. Сама свадьба остается значимым событием для большинства россиян: 68% респондентов назвали ее важной частью бракосочетания. У 52% уже есть представление об идеальной свадьбе, а каждый пятый начал задумываться о ней еще до совершеннолетия. Мероприятие для возрастной категории 18+