Возрастное ограничение 18+
«Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
Группа «Дискотека Авария» возглавила рейтинг артистов, которых россияне хотели бы пригласить на свадьбу. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на совместное исследование сервиса «Кион музыка» и Sunlight.
За выступление «Дискотеки Аварии» на свадьбе высказались 18% опрошенных. На втором месте оказался Сергей Лазарев с 16%, на третьем – Григорий Лепс с 15%. Также в пятерку самых желанных свадебных артистов вошли Леонид Агутин и Дима Билан, каждый из них набрал по 14%.
Самой любимой свадебной песней россияне назвали «Невесту» Глюк’oZы, за нее отдали голоса 13% участников исследования. Почти столько же набрала композиция «Белое платье» дуэта «Чай вдвоем». В топ-5 также вошли «Свадьба» Муслима Магомаева, «Свадебные цветы» Ирины Аллегровой и «Невеста» Егора Крида.
При этом 85% опрошенных считают, что для свадьбы важно правильно подобрать музыку. Сама свадьба остается значимым событием для большинства россиян: 68% респондентов назвали ее важной частью бракосочетания. У 52% уже есть представление об идеальной свадьбе, а каждый пятый начал задумываться о ней еще до совершеннолетия. Мероприятие для возрастной категории 18+
За выступление «Дискотеки Аварии» на свадьбе высказались 18% опрошенных. На втором месте оказался Сергей Лазарев с 16%, на третьем – Григорий Лепс с 15%. Также в пятерку самых желанных свадебных артистов вошли Леонид Агутин и Дима Билан, каждый из них набрал по 14%.
Самой любимой свадебной песней россияне назвали «Невесту» Глюк’oZы, за нее отдали голоса 13% участников исследования. Почти столько же набрала композиция «Белое платье» дуэта «Чай вдвоем». В топ-5 также вошли «Свадьба» Муслима Магомаева, «Свадебные цветы» Ирины Аллегровой и «Невеста» Егора Крида.
При этом 85% опрошенных считают, что для свадьбы важно правильно подобрать музыку. Сама свадьба остается значимым событием для большинства россиян: 68% респондентов назвали ее важной частью бракосочетания. У 52% уже есть представление об идеальной свадьбе, а каждый пятый начал задумываться о ней еще до совершеннолетия. Мероприятие для возрастной категории 18+
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