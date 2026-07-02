Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о подъёме воды в свердловских реках с 7 по 9 июля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупредили о возможном подъёме уровня воды в реках Свердловской области на фоне сильных дождей, которые прогнозируются в ближайшие дни.
О непогоде также предупреждает МЧС.
Напомним, из-за сильных дождей в Свердловской области оказались затоплены дороги и дома. Также от воды пострадал храм в Нижних Сергах. Мероприятие для возрастной категории 18+
«С 7 по 9 июля в связи с ожидаемыми дождями, местами сильными, в области возможны интенсивные подъёмы уровней воды в реках»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
О непогоде также предупреждает МЧС.
Напомним, из-за сильных дождей в Свердловской области оказались затоплены дороги и дома. Также от воды пострадал храм в Нижних Сергах. Мероприятие для возрастной категории 18+
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