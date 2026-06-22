Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на два месяца закрыли кафе «От души» на Уралмаше
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге суд на два месяца закрыл кафе быстрого питания «От души» на Ильича, 47. Поводом приостановить работу заведения стали санитарные нарушения.
Как сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в кафе контролировалось качество продукции, а планировка производственных помещений не позволяет обеспечить проточность технологических процессов. Также над моечными ванными на кухне не было вытяжки. Ещё одна претензия касалась уборки и ремонта, которые, как ответили в ведомстве, проводились несвоевременно.
Кроме того, представители Роспотребнадзора не увидели товаросопроводительной документации и других документов, которые свидетельствовали бы о том, что сотрудники заведения прошли медосмотр, вакцинацию и аттестацию. Сообщается, что ежедневный осмотр работников там не проводился.
Отдельно отмечается наличие насекомых в кафе.
Как сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области, в кафе контролировалось качество продукции, а планировка производственных помещений не позволяет обеспечить проточность технологических процессов. Также над моечными ванными на кухне не было вытяжки. Ещё одна претензия касалась уборки и ремонта, которые, как ответили в ведомстве, проводились несвоевременно.
Кроме того, представители Роспотребнадзора не увидели товаросопроводительной документации и других документов, которые свидетельствовали бы о том, что сотрудники заведения прошли медосмотр, вакцинацию и аттестацию. Сообщается, что ежедневный осмотр работников там не проводился.
Отдельно отмечается наличие насекомых в кафе.
«26 июня 2026 года по решению суда Орджоникидзевского района Екатеринбурга работа предприятия приостановлена на 60 суток»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в ведомстве.
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