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Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья

19.46 Понедельник, 22 июня 2026
Фото: Владимир Задумин
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Авито Путешествия запустили платформу персональных рекомендаций для владельцев посуточного жилья. Новый инструмент должен помочь арендодателям улучшать свои объекты, увеличивать число бронирований и снижать размер комиссии сервиса, сообщили в пресс-службе компании.

Система формирует индивидуальные рекомендации для каждого объекта на основе данных о поведении пользователей и эффективности объявлений. Владельцы жилья могут увидеть, какие изменения способны повысить привлекательность объявления, а также сравнить свои показатели с аналогичными предложениями на рынке.

Платформа анализирует миллионы просмотров и бронирований, учитывая качество фотографий, полноту описания, настройки календаря, отзывы, рейтинг, скорость ответов и качество общения с гостями. На основании этих данных арендодателям предлагаются конкретные шаги по улучшению объявлений.

«Наша собственная аналитика позволяет точно понять, что делает объявления по-настоящему привлекательным для гостей. На основе этих данных платформа поможет арендодателям улучшать свои объекты и получать больше бронирований — проведенные тесты уже показывают, что такие улучшения работают», — рассказа о новом сервисе приводит ведущий менеджера
продукта Авито Путешествий Кирилл Дымчишин.

В компании отмечают, что рекомендации могут касаться самых разных аспектов работы с объектом. Например, владельцу жилья могут предложить заполнить инструкцию по заселению или подключить систему автоматических скидок для низкого сезона. Кроме того, советы даются на основе индивидуальных расчетов для конкретной квартиры или дома, чтобы помочь в привлечении гостей.

За выполнение рекомендаций предусмотрено снижение комиссии сервиса. После выполнения рекомендаций первого уровня комиссия по объекту уменьшается с 20% до 17%, а после выполнения рекомендаций обоих уровней — до 15%.

По данным компании, размер комиссии теперь напрямую зависит от качества работы с объектом и уровня сервиса, который получает гость. Предполагается, что такой подход позволит владельцам жилья повысить доходность бизнеса, а путешественникам — получать более предсказуемый и качественный опыт аренды.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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