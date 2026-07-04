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«Единая Россия» стала первой партией, которую Свердловский облизбирком зарегистрировал на выборы в ЗакСО
Фото: Свердловский облизбирком
О заверении списка кандидатов от партии сообщили в избирательной комиссии Свердловской области. Партия власти стала первой партией, которая сдала документы.
В списке кандидатов от «Единой России» в заксобрание значатся 78 человек по единой списочной части и 25 кандидатов-одномандатников. Вторые должны будут ещё отдельно сдать свои документы, чтобы получить статус зарегистрированного кандидата в своём округе.
В первой тройке списка партии — губернатор Денис Паслер, участник боевых действий в Украине Максим Шоломов и действующий депутат и вице-спикер ЗакСО Аркадий Чернецкий.
Своих кандидатов в ЗакСО также выдвинули партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко». Их списки избирком пока не заверил. Мероприятие для возрастной категории 18+
В списке кандидатов от «Единой России» в заксобрание значатся 78 человек по единой списочной части и 25 кандидатов-одномандатников. Вторые должны будут ещё отдельно сдать свои документы, чтобы получить статус зарегистрированного кандидата в своём округе.
В первой тройке списка партии — губернатор Денис Паслер, участник боевых действий в Украине Максим Шоломов и действующий депутат и вице-спикер ЗакСО Аркадий Чернецкий.
Своих кандидатов в ЗакСО также выдвинули партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко». Их списки избирком пока не заверил. Мероприятие для возрастной категории 18+
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