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УК ЖК «Адмиральский» в Екатеринбурге оштрафовали за некачественное обслуживание дома
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге управляющую компанию жилого комплекса «Адмиральский» оштрафовали из-за несоблюдения правил содержания дома на Академика Сахарова, 29/2. Штрафу предшествовала прокурорская проверка.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе проверки в доме зафиксировали локальные повреждения потолочных плит и гипсокартонных стен, отсутствие стекла у входной двери и ручек у тамбурных дверей, сломанный навес над контейнерной площадкой, граффити и другие надписи. По итогам обследования дома и придомовой территории ведомство возбудило дело по части 2 статьи 14.3.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
В результате управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей. Кроме того, гендиректор УК получил представление об устранении нарушений. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в ходе проверки в доме зафиксировали локальные повреждения потолочных плит и гипсокартонных стен, отсутствие стекла у входной двери и ручек у тамбурных дверей, сломанный навес над контейнерной площадкой, граффити и другие надписи. По итогам обследования дома и придомовой территории ведомство возбудило дело по части 2 статьи 14.3.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
В результате управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей. Кроме того, гендиректор УК получил представление об устранении нарушений. Мероприятие для возрастной категории 18+
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