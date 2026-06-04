Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Покупатели автомобилей с пробегом все чаще делают выбор в пользу дилерских центров из-за гарантий безопасности сделки и возможности получить полную информацию о машине. К таким выводам пришли аналитики Авито Авто по итогам проведенного исследования.Так, 26% опрошенных назвали главным преимуществом покупки у дилера надежность сделки. Еще 25% отметили возможность заранее узнать историю автомобиля и убедиться в отсутствии скрытых дефектов.По данным Авито Авто, перед продажей дилеры проводят комплексную диагностику автомобилей, проверяют техническое состояние основных узлов и агрегатов, а также изучают юридическую историю машины. Покупатели могут получить информацию о количестве владельцев, ДТП, страховых выплатах, использовании автомобиля в такси или каршеринге и других важных факторах.Еще одним аргументом в пользу дилерских центров стали гарантии после покупки. Согласно исследованию, этот фактор оказался важен для 25% покупателей. Дилеры нередко предоставляют гарантию на основные узлы автомобиля либо берут на себя обязательства по устранению неисправностей в течение определенного срока.Кроме того, 24% респондентов приобрели автомобиль у дилера, поскольку смогли найти в салоне нужную модель. Средняя стоимость автомобиля с пробегом у дилеров весной 2026 года составила 1,92 млн рублей.Наиболее высокий спрос на автомобили с пробегом у дилеров в этом году зафиксирован в Краснодарском крае, Самарской области, Москве, Санкт-Петербурге и Саратовской области.Для четверти покупателей важную роль играет возможность получить профессиональную консультацию при выборе автомобиля. Еще 22% опрошенных указали, что решающим фактором стали специальные предложения дилеров — скидки, льготные кредиты, дополнительные гарантии или бонусы при покупке.Как отметил руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» Авито Авто Кирилл Поляков, рынок постепенно становится более прозрачным, а дилеры все чаще делают ставку на честные условия работы и дополнительные инструменты, подтверждающие качество автомобилей и прозрачность сделок.По данным Авито Авто, спрос на покупку автомобилей с пробегом у дилеров за год вырос на 15,2%. Мероприятие для возрастной категории 18+