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В Екатеринбурге хотят исключить из реестра ОКН ещё один памятник

22.44 Понедельник, 6 июля 2026
Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы
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На месте утраченного «Дома общества уральских горных техников Ф.Ф. Сыромолотова» на Пролетарской, 9 планируется построить многопрофильную клинику «Архангела Михаила». Заказчиком экспертизы выступила та же контора, что сейчас организует снос здания ФССП по соседству, а один из экспертов до недавнего времени работал в Свердлохранкультуре.

На сайте министерства культуры России опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы, обосновывающий исключение из реестра ОКН памятника регионального значения — «Дом, в котором располагалось общество уральских горных техников под руководством Ф.Ф. Сыромолотова и находилась конспиративная квартира Екатеринбургского комитета РСДРП(б)» на улице Пролетарской, 9. Экспертиза выполнена по заказу ООО «Росив» и завершена 7 июня 2026 года.

Формальное основание — «полная физическая утрата объекта». По данным экспертов, дом снесён ориентировочно в первой половине 1990-х. На фотографии 1997 года на его историческом месте уже видно строящееся офисное здание на углу Пролетарской и Клары Цеткин, которое существует и сейчас (Пролетарская, 11). Иными словами, охранять давно нечего — что подтверждают и топосъёмка 2000 года, и Свод памятников истории и культуры Свердловской области, изданный ещё в 2008 году, где объект уже фигурирует в перечне утраченных.

Клиника «Архангела Михаила» вместо конспиративной квартиры


Что интереснее — экспертиза прямо указывает планы собственника участка. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0701009:4, куда попадает территория утраченного памятника, принадлежит ООО «Многопрофильная клиника „Архангела Михаила“». В своём письме от 02.06.2024 № 3 компания сообщила, что «в случае исключения данного объекта культурного наследия из реестра указанный земельный участок будет использован под реализацию проекта по строительству медицинского учреждения „Многопрофильная клиника „Архангела Михаила““».

Тот же заказчик, что и на сносе соседнего здания ФССП


Экспертизу заказала контора, которая уже фигурировала в новостях о Литературном квартале. Именно ООО «Росив» этой весной обеспечило положительное заключение на снос четырёхэтажного здания по соседству — Пролетарской, 7, где до недавнего времени располагалось ГУ ФССП по Свердловской области. Сейчас служба переехала на Бажова, 79, а на её бывшем месте, по данным риелторов, планируется новостройка. Совладельца «Росива» Ивана Ивченко ранее называли инициатором строительства рядом со зданием полпредства президента в УрФО — против этого проекта Свердлохранкультура сейчас ведёт судебные разбирательства.
Таким образом, на смежных участках в Литературном квартале одновременно расчищаются площадки: с одной стороны — снос здания ФССП, с другой — юридическое «обнуление» ОКН. Что именно вырастет вместо снесённого офиса приставов, официально не объявлено, что добавляет вопросов к общей картине застройки квартала.

Знакомые эксперты


Обращает на себя внимание и состав экспертной комиссии. Кроме председателя Натальи Удиной (архитектор из Астрахани, та же, что подписывала заключение по сносу ФССП) и ответственного секретаря Алексея Агеева, третьим членом комиссии выступил Максим Семериков — историк, аттестованный Минкультом РФ в марте 2026 года. Ещё в начале нынешнего года он работал в самой Свердлохранкультуре начальником отдела государственной охраны ОКН — то есть в органе, куда затем и поступит акт для утверждения. Ранее «Вечерние ведомости» уже писали, что Семериков выступил экспертом при изменении предмета охраны усадьбы Рязанова на Куйбышева, 63 (заказчик — Екатеринбургская епархия).

Бюрократические странности


Отдельно любопытна хронология охранного статуса памятника. Ещё в 2006 году Научно-методический Совет при Минкульте РФ рекомендовал исключить дом Сыромолотова из числа памятников как утраченный. Однако в 2017 году Минкультуры РФ, наоборот, зарегистрировало его в едином госреестре ОКН — уже после фактического сноса. А в 2020 году Свердлохранкультура ещё и утвердила границы территории объекта, при этом на схеме, как отмечают сами эксперты, указано лишь «предполагаемое местоположение» дома — что уже тогда фиксировало факт утраты.

При этом, как следует из ответов надзорных органов, никто виновных в утрате памятника не искал: прокуратура Кировского района с 2006 года «надзорные мероприятия не проводила», а полиция в феврале 2026-го отказала в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием события преступления».

Кто такой Федич?


Фёдор Фёдорович Сыромолотов (партийная кличка «Федич», 1877–1949) — уроженец Златоуста, выпускник Уральского горного училища, в революционном движении с 1893 года. Один из основателей Уральской социал-демократической группы в Екатеринбурге (1897) и Средне-Уральского комитета РСДРП (1903). С 1901 года — управляющий Пышминско-Ключевским медеплавильным заводом, тогда же стал одним из создателей Общества уральских горных техников, а с апреля 1905 года — его секретарём. В штабе общества, по свидетельствам самого Сыромолотова, размещалась сводная боевая дружина екатеринбургских большевиков, которую он и возглавлял в 1905 году. Скупал в екатеринбургских магазинах револьверы для вооружения дружинников; из золотоносного Покровского прииска, перешедшего к его компании, перекачивал средства в партийную кассу. После 1917 года — секретарь Троицкого комитета РСДРП(б), затем комиссар финансов Уральского облсовета, член коллегии Наркомфина, президиума ВСНХ. С 1943 года и до смерти работал в Госплане СССР. Его именем в Екатеринбурге назвали улицу на ЖБИ.

Окончательное решение об исключении дома из реестра принимает Минкультуры РФ на основании поступившего акта. Постановление должен подписать премьер-министр Михаил Мишустин (который, к слову, в эти дни находится в Екатеринбурге).

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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