Ключевая ставка в России снижена до 14,25%

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Совет директоров Банк России на заседании 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, ставка уменьшена на 0,25 процентного пункта по сравнению с действовавшим ранее уровнем в 14,5%.Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики регулятора и влияет на стоимость кредитов, доходность вкладов и уровень инфляции в стране. Дальнейшие решения ЦБ будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и состояния российской экономики. Мероприятие для возрастной категории 18+