В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием работодателей и государства. Как сообщают «Известия», речь идет об «установленной пенсионной программе» (УПП), которая должна стать дополнительным инструментом формирования пенсионных накоплений граждан.Предполагается, что работодатели смогут делать взносы на специальные пенсионные счета сотрудников в негосударственных пенсионных фондах. Средства будут инвестироваться для сохранения и увеличения накоплений, а участники программы смогут рассчитывать на государственную поддержку, в том числе налоговые льготы.По данным издания, концепцию новой программы обсуждают представители Минфина, Банка России, негосударственных пенсионных фондов и бизнеса. Ожидается, что новый механизм позволит расширить участие работодателей в формировании будущих пенсий работников и станет дополнением к действующим программам долгосрочных сбережений.Конкретные параметры программы и сроки ее запуска пока не определены. По информации «Известий», обсуждение инициативы продолжается. Мероприятие для возрастной категории 18+