Возрастное ограничение 18+
Футболист спас чайку, в которую во время матча попал мяч
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Наконец-то! Весна! По крайней мере, на календаре. А ещё сегодня в России отмечают День кошек. Можно начинать мартовские концерты! И хотя новости со всех сторон продолжают тревожить, давайте найдём хотя бы пару минут для добрых историй.
Одной из самых обсуждаемых на неделе стала ситуация, в которую попала бездомная собака Додобоня. Ее история напомнила нам о том, что такое “институт репутации”, какой молниеносный эффект и широкомасштабные последствия имеет неосмотрительный поступок или даже одно слово. Так, коллеги тут просят не умничать. В общем, если вы пропустили: в Челябинске в одной из крупных сетей пиццерий уволили курьера, который укрыл пледом замерзающую собаку. Местные издания писали, что бродячий пёс часто приходил к пиццерии, его подкармливали и укрывали в холода. Так он жил полтора года. Даже имя ему дали — Додобоня. Но приютить его по-настоящему, то есть подарить ему дом и любящую семью, никто, к сожалению, не смог. И вот в пиццерии сменилась управляющая. И она, как пишут в СМИ, запретила сотрудникам укрывать собаку и пригрозила увольнением. И в итоге под увольнение попал курьер, который всё-таки укрыл Додобоню фирменным пледом, чтобы согреть в мороз (по некоторой информации, курьера уволили по статье “порча имущества”). История произвела, как говорят, эффект разорвавшейся бомбы. В сеть попали скрины переписки с управляющей, ее стали критиковать, требовали вернуть курьера на работу и позаботиться о бездомной собаке. А пиццерию стали “отменять” — в сети появились негативные оценки и призывы не покупать у них пиццу, причем, подключились разные регионы. В общем, “Галя, у нас отмена”. В итоге, на ситуацию отреагировало руководство сети. Они пообещали, что компания позаботится о собаке и что пиццерии сети станут теперь pet-friendly, то есть — дружественными для питомцев. Пишут, что Додобоня пока в приюте, в тепле, с ним всё хорошо. Перед курьером извинились и предложили ему вернуться на работу (даже политики подключились — предложили ему стать помощником депутата и заниматься зоозащитой). А управляющая, как говорят в компании, уволилась сама. Справедливости ради стоит отметить, что у нее тоже немало защитников — многие просят не судить её слишком строго, так как в задачи управляющего входит содержание пиццерии в чистоте и порядке. В общем, эта поучительная история показала всем нам, как порой не хватает чуточки сочувствия и понимания. А также то, что проблема бездомных животных в российских городах до сих пор не решена. А, ну и главное: Додобоня стал звездой! И теперь, надеюсь, к нему выстроилась очередь из желающих взять его в семью.
И раз уж мы про институт репутации — на днях в Тверской области наказали охранника, который не разрешил коту погреться на вокзале. Замерзающего кота увидели на станции еще 29 декабря. Люди занесли его в здание вокзала, но через некоторое время, как пишут местные журналисты, охранник вынес кота на платформу. В итоге котика нашли под высокой платформой железной дороги и смогли достать оттуда только на следующий день. Коллеги пишут, что на ситуацию обратили внимание в ОАО “РЖД”, и на днях охранника привлекли к дисциплинарной ответственности. По информации коллег, сотрудник нарушил “порядок действий в случаях обнаружения животных без владельцев на объектах пассажирской инфраструктуры”. Теперь мне интересно, что это за порядок. Может, кому-нибудь ещё пригодится? Надеюсь, что и эта история станет поучительной.
А ещё надеюсь, что спасённый кот всё-таки был благодарен, а не как некоторые. Тут на днях волонтёры из Екотеринбурга до утра спасали одного хвостатого. Шесть (!) дней он просидел на высокой ели в селе Обуховском. Ради него спасатели проехали почти 130 км. И, видимо, ожидали увидеть на ветке снежный продрогший комок, а встретили в итоге бодрого кота, устроившего гонки по столетней ели. Он гонял спасателя вверх, до шпиля (на высоту 20 м!), и обратно вниз, и так несколько раз. А потом пропал из виду. “Кот, видимо, решил живым не сдаваться и спрыгнул <...> Оказалось, что кот пробился сквозь снег и залез на другое дерево…”, — рассказывает спасатель. Кот попытался проделать те же выкрутасы на соседней сосне, опять заставил лезть на вершину и опять спрыгнул в снег. Но на этот раз был пойман и отнесён в дом. “Всё это веселье продолжалось примерно до 02:30. Ближе к 5 часам утра мы были дома”, — пишет спасатель, и я в очередной раз восхищаюсь самоотверженностью волонтеров ”ЗооСпаса”. Это ж как надо любить котиков, чтобы вот это вот всё, а?!
Всем остальным, кто тоже любит котиков, важное напоминание: перед тем, как запустить стиральную машину, проверьте, нет ли там внутри кого-то хвостатого. Очередной постиранный кот обнаружился на днях в Иркутской области. По словам ветеринаров, бабушка решила “освежить тюль”. К счастью, выбрала подходящий, если можно так сказать, режим. “Температура стирки была небольшой и без отжима, поэтому котик не получил ожогов и переломов. Однако состояние питомца было довольно тяжелым: у него не определялось артериальное давление, была потеря координации и очень низкая температура тела”, — пишут в канале ассоциации ветеринаров. Ветврачи боролись за жизнь кота несколько часов и, к счастью, спасли пострадавшего. За что спасибо им огромное. Понадобились в том числе противошоковые и другие препараты, чтобы вывести из организма стиральный порошок. Несколько дней кот провел в стационаре, окончательно пришел в себя и был передан хозяйке. “Сейчас, по ее словам, он чувствует себя хорошо”, — добавили врачи. А я напомню, что буквально пару недель назад в Москве спасли кота, который тоже решил постираться. Правда, хозяйка вовремя выключила машинку, но дверцу заклинило. Спасатели по пути на вызов рекомендовали ей приоткрыть отсек для засыпки порошка (для подачи воздуха) и срочно вынуть клапан слива внизу машинки. В итоге с котом все хорошо, госпитализация не потребовалась. А в Австралии прошлым летом котенок выжил после цикла стирки — в холодной воде на трёх тысячах оборотов. Ветеринары тогда назвали случившееся настоящим чудом.
Оживленная дискуссия развернулась на днях на тему птичьего веса. Лишнего. Птичьего. Веса. Конкретно — воробьев. “Воробьи в городах страдают ожирением из-за фастфуда”, — написали на неделе РИА ”Новости”, ссылаясь на доктора биологических наук Наталью Феоктистову. По мнению ученого, в городе птицы часто питаются недалеко от точек общепита, им перепадает разный фастфуд, который приводит к проблемам со здоровьем. “Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы <...> В результате они начинают в городе толстеть. Точно так же, как у людей, это отрицательно сказывается на их здоровье”, — говорит доктор наук. Но с этой позицией не согласился другой специалист. “Как биолог не могу пройти мимо и не опровергнуть это утверждение”, — написала у себя в канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она привела ряд аргументов (местами пугающих). “Во‑первых, ожирение у птиц нельзя определить «на глаз» по пушистому комочку на ветке. Для этого нужно ловить птиц, взвешивать, раздувать перо, смотреть подкожный жир, анализировать кровь, а также, в идеале, делать вскрытие <...> Во‑вторых, серьёзные орнитологические работы показывают обратное: городские воробьи в среднем мельче и легче сельских, а эксперименты с «человеческими» снеками у воробьёв дают истощение и проблемы со здоровьем, но не откорм до состояния плюшек”, — пишет специалист. Директор зоопарка добавила, что реальные угрозы для вида сейчас совсем другие. “Воробьям мешают жить не бургеры, а сокращение количества насекомых и их видового разнообразия, вылизанные газоны без семян и застроенные фасады без щелей для гнёзд”, — пишет биолог. А мы надеемся, что учёные в этих дискуссиях как-нибудь обойдутся без вскрытий. Уж лучше перья пусть раздувают, да?
Кс-кстати, о птичках. Напоследок — новости спорта. На днях мировые СМИ облетела новость о чудесном спасении чайки во время футбольного матча в Стамбуле. На 22-й минуте игры между командами "Мевланакапы Гюзельхисар" и "Истанбул Юрдум Спор” вратарь выбил мяч из штрафной, и тот попал прямо в летевшую над полем чайку. Птица без чувств упала на землю. Первым к ней бросился капитан “Истанбула” и принял экстренные меры — он провел сердечно-легочную реанимацию и сделал искусственное дыхание, пишет агентство Anadolu. Через пару минут чайка стала дышать и шевелить лапками. Ей дали воды и позвали бригаду медиков, которые взяли ее под своё крыло. По словам врачей, птица поправляется и начала ходить, но пока неизвестно, сможет ли она снова летать. Новость о спасении чайки растрогала всех — журналистов, комментатора и даже болельщиков команды-соперника. “Мы видели драки между игроками, другие инциденты на поле и потрясающие голы, но это событие — одно из редких, даже беспрецедентных, происшествий на футбольном поле”, — сказал комментатор. Вратарь, который случайно попал мячом в летящую птицу, признался, что очень переживал и был подавлен. Затем он увидел, как птица ожила в руках футболиста, и назвал его поступок “прекрасным примером человечности”. К слову, команда, за которую играет спаситель чайки, проиграла и не получила титул. Но… «Мы упустили чемпионство, но это замечательно, что мы помогли спасти жизнь. Это было важнее, чем чемпионство», — сказал капитан, который спас чайку.
И, пожалуй, здесь добавить нечего, котики. Берегите друг друга. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Одной из самых обсуждаемых на неделе стала ситуация, в которую попала бездомная собака Додобоня. Ее история напомнила нам о том, что такое “институт репутации”, какой молниеносный эффект и широкомасштабные последствия имеет неосмотрительный поступок или даже одно слово. Так, коллеги тут просят не умничать. В общем, если вы пропустили: в Челябинске в одной из крупных сетей пиццерий уволили курьера, который укрыл пледом замерзающую собаку. Местные издания писали, что бродячий пёс часто приходил к пиццерии, его подкармливали и укрывали в холода. Так он жил полтора года. Даже имя ему дали — Додобоня. Но приютить его по-настоящему, то есть подарить ему дом и любящую семью, никто, к сожалению, не смог. И вот в пиццерии сменилась управляющая. И она, как пишут в СМИ, запретила сотрудникам укрывать собаку и пригрозила увольнением. И в итоге под увольнение попал курьер, который всё-таки укрыл Додобоню фирменным пледом, чтобы согреть в мороз (по некоторой информации, курьера уволили по статье “порча имущества”). История произвела, как говорят, эффект разорвавшейся бомбы. В сеть попали скрины переписки с управляющей, ее стали критиковать, требовали вернуть курьера на работу и позаботиться о бездомной собаке. А пиццерию стали “отменять” — в сети появились негативные оценки и призывы не покупать у них пиццу, причем, подключились разные регионы. В общем, “Галя, у нас отмена”. В итоге, на ситуацию отреагировало руководство сети. Они пообещали, что компания позаботится о собаке и что пиццерии сети станут теперь pet-friendly, то есть — дружественными для питомцев. Пишут, что Додобоня пока в приюте, в тепле, с ним всё хорошо. Перед курьером извинились и предложили ему вернуться на работу (даже политики подключились — предложили ему стать помощником депутата и заниматься зоозащитой). А управляющая, как говорят в компании, уволилась сама. Справедливости ради стоит отметить, что у нее тоже немало защитников — многие просят не судить её слишком строго, так как в задачи управляющего входит содержание пиццерии в чистоте и порядке. В общем, эта поучительная история показала всем нам, как порой не хватает чуточки сочувствия и понимания. А также то, что проблема бездомных животных в российских городах до сих пор не решена. А, ну и главное: Додобоня стал звездой! И теперь, надеюсь, к нему выстроилась очередь из желающих взять его в семью.
И раз уж мы про институт репутации — на днях в Тверской области наказали охранника, который не разрешил коту погреться на вокзале. Замерзающего кота увидели на станции еще 29 декабря. Люди занесли его в здание вокзала, но через некоторое время, как пишут местные журналисты, охранник вынес кота на платформу. В итоге котика нашли под высокой платформой железной дороги и смогли достать оттуда только на следующий день. Коллеги пишут, что на ситуацию обратили внимание в ОАО “РЖД”, и на днях охранника привлекли к дисциплинарной ответственности. По информации коллег, сотрудник нарушил “порядок действий в случаях обнаружения животных без владельцев на объектах пассажирской инфраструктуры”. Теперь мне интересно, что это за порядок. Может, кому-нибудь ещё пригодится? Надеюсь, что и эта история станет поучительной.
А ещё надеюсь, что спасённый кот всё-таки был благодарен, а не как некоторые. Тут на днях волонтёры из Екотеринбурга до утра спасали одного хвостатого. Шесть (!) дней он просидел на высокой ели в селе Обуховском. Ради него спасатели проехали почти 130 км. И, видимо, ожидали увидеть на ветке снежный продрогший комок, а встретили в итоге бодрого кота, устроившего гонки по столетней ели. Он гонял спасателя вверх, до шпиля (на высоту 20 м!), и обратно вниз, и так несколько раз. А потом пропал из виду. “Кот, видимо, решил живым не сдаваться и спрыгнул <...> Оказалось, что кот пробился сквозь снег и залез на другое дерево…”, — рассказывает спасатель. Кот попытался проделать те же выкрутасы на соседней сосне, опять заставил лезть на вершину и опять спрыгнул в снег. Но на этот раз был пойман и отнесён в дом. “Всё это веселье продолжалось примерно до 02:30. Ближе к 5 часам утра мы были дома”, — пишет спасатель, и я в очередной раз восхищаюсь самоотверженностью волонтеров ”ЗооСпаса”. Это ж как надо любить котиков, чтобы вот это вот всё, а?!
Всем остальным, кто тоже любит котиков, важное напоминание: перед тем, как запустить стиральную машину, проверьте, нет ли там внутри кого-то хвостатого. Очередной постиранный кот обнаружился на днях в Иркутской области. По словам ветеринаров, бабушка решила “освежить тюль”. К счастью, выбрала подходящий, если можно так сказать, режим. “Температура стирки была небольшой и без отжима, поэтому котик не получил ожогов и переломов. Однако состояние питомца было довольно тяжелым: у него не определялось артериальное давление, была потеря координации и очень низкая температура тела”, — пишут в канале ассоциации ветеринаров. Ветврачи боролись за жизнь кота несколько часов и, к счастью, спасли пострадавшего. За что спасибо им огромное. Понадобились в том числе противошоковые и другие препараты, чтобы вывести из организма стиральный порошок. Несколько дней кот провел в стационаре, окончательно пришел в себя и был передан хозяйке. “Сейчас, по ее словам, он чувствует себя хорошо”, — добавили врачи. А я напомню, что буквально пару недель назад в Москве спасли кота, который тоже решил постираться. Правда, хозяйка вовремя выключила машинку, но дверцу заклинило. Спасатели по пути на вызов рекомендовали ей приоткрыть отсек для засыпки порошка (для подачи воздуха) и срочно вынуть клапан слива внизу машинки. В итоге с котом все хорошо, госпитализация не потребовалась. А в Австралии прошлым летом котенок выжил после цикла стирки — в холодной воде на трёх тысячах оборотов. Ветеринары тогда назвали случившееся настоящим чудом.
Оживленная дискуссия развернулась на днях на тему птичьего веса. Лишнего. Птичьего. Веса. Конкретно — воробьев. “Воробьи в городах страдают ожирением из-за фастфуда”, — написали на неделе РИА ”Новости”, ссылаясь на доктора биологических наук Наталью Феоктистову. По мнению ученого, в городе птицы часто питаются недалеко от точек общепита, им перепадает разный фастфуд, который приводит к проблемам со здоровьем. “Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы <...> В результате они начинают в городе толстеть. Точно так же, как у людей, это отрицательно сказывается на их здоровье”, — говорит доктор наук. Но с этой позицией не согласился другой специалист. “Как биолог не могу пройти мимо и не опровергнуть это утверждение”, — написала у себя в канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она привела ряд аргументов (местами пугающих). “Во‑первых, ожирение у птиц нельзя определить «на глаз» по пушистому комочку на ветке. Для этого нужно ловить птиц, взвешивать, раздувать перо, смотреть подкожный жир, анализировать кровь, а также, в идеале, делать вскрытие <...> Во‑вторых, серьёзные орнитологические работы показывают обратное: городские воробьи в среднем мельче и легче сельских, а эксперименты с «человеческими» снеками у воробьёв дают истощение и проблемы со здоровьем, но не откорм до состояния плюшек”, — пишет специалист. Директор зоопарка добавила, что реальные угрозы для вида сейчас совсем другие. “Воробьям мешают жить не бургеры, а сокращение количества насекомых и их видового разнообразия, вылизанные газоны без семян и застроенные фасады без щелей для гнёзд”, — пишет биолог. А мы надеемся, что учёные в этих дискуссиях как-нибудь обойдутся без вскрытий. Уж лучше перья пусть раздувают, да?
Кс-кстати, о птичках. Напоследок — новости спорта. На днях мировые СМИ облетела новость о чудесном спасении чайки во время футбольного матча в Стамбуле. На 22-й минуте игры между командами "Мевланакапы Гюзельхисар" и "Истанбул Юрдум Спор” вратарь выбил мяч из штрафной, и тот попал прямо в летевшую над полем чайку. Птица без чувств упала на землю. Первым к ней бросился капитан “Истанбула” и принял экстренные меры — он провел сердечно-легочную реанимацию и сделал искусственное дыхание, пишет агентство Anadolu. Через пару минут чайка стала дышать и шевелить лапками. Ей дали воды и позвали бригаду медиков, которые взяли ее под своё крыло. По словам врачей, птица поправляется и начала ходить, но пока неизвестно, сможет ли она снова летать. Новость о спасении чайки растрогала всех — журналистов, комментатора и даже болельщиков команды-соперника. “Мы видели драки между игроками, другие инциденты на поле и потрясающие голы, но это событие — одно из редких, даже беспрецедентных, происшествий на футбольном поле”, — сказал комментатор. Вратарь, который случайно попал мячом в летящую птицу, признался, что очень переживал и был подавлен. Затем он увидел, как птица ожила в руках футболиста, и назвал его поступок “прекрасным примером человечности”. К слову, команда, за которую играет спаситель чайки, проиграла и не получила титул. Но… «Мы упустили чемпионство, но это замечательно, что мы помогли спасти жизнь. Это было важнее, чем чемпионство», — сказал капитан, который спас чайку.
И, пожалуй, здесь добавить нечего, котики. Берегите друг друга. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
24 февраля 2026
24 февраля 2026
Собаки из камышловского «концлагеря» продолжают погибать
25 февраля 2026
25 февраля 2026
У одинокой макаки Панча с плюшевой «мамой» появились друзья
22 февраля 2026
22 февраля 2026
Музей природы Урала отметит День кошек
24 февраля 2026
24 февраля 2026