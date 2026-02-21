250 млн рублей направят на развитие туристической инфраструктуры четырех городов Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В 2026 году около 250 миллионов рублей планируют направить на обустройство туристских центров в Богдановиче, Верхотурье, Невьянске и Березовском муниципальном округе, сообщает департамент информационной политики региона.Проекты предполагают создание новых туристических маршрутов, единых навигационных систем, арт-объектов, фотозон, туристско-информационных центров и торгово-ярмарочных павильонов. Их отбор проводился через конкурсный процесс.Как сообщает ДИП, в Богдановиче работы будут ориентированы на автотуристов, в Березовском планируют туристско-информационный центр с архитектурными элементами, связанными с историей местной золотодобычи. В Невьянске благоустройство синхронизируют с реставрацией объектов культурного наследия и возможным строительством гостиницы, в Верхотурье планируют мероприятия для организации туристской сервисной среды. Мероприятие для возрастной категории 18+