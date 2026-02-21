Возрастное ограничение 18+
250 млн рублей направят на развитие туристической инфраструктуры четырех городов Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2026 году около 250 миллионов рублей планируют направить на обустройство туристских центров в Богдановиче, Верхотурье, Невьянске и Березовском муниципальном округе, сообщает департамент информационной политики региона.
Проекты предполагают создание новых туристических маршрутов, единых навигационных систем, арт-объектов, фотозон, туристско-информационных центров и торгово-ярмарочных павильонов. Их отбор проводился через конкурсный процесс.
Как сообщает ДИП, в Богдановиче работы будут ориентированы на автотуристов, в Березовском планируют туристско-информационный центр с архитектурными элементами, связанными с историей местной золотодобычи. В Невьянске благоустройство синхронизируют с реставрацией объектов культурного наследия и возможным строительством гостиницы, в Верхотурье планируют мероприятия для организации туристской сервисной среды. Мероприятие для возрастной категории 18+
Проекты предполагают создание новых туристических маршрутов, единых навигационных систем, арт-объектов, фотозон, туристско-информационных центров и торгово-ярмарочных павильонов. Их отбор проводился через конкурсный процесс.
Как сообщает ДИП, в Богдановиче работы будут ориентированы на автотуристов, в Березовском планируют туристско-информационный центр с архитектурными элементами, связанными с историей местной золотодобычи. В Невьянске благоустройство синхронизируют с реставрацией объектов культурного наследия и возможным строительством гостиницы, в Верхотурье планируют мероприятия для организации туристской сервисной среды. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Поликлиники и стационары Нижнего Тагила планируют перейти на новую модель управления
21 февраля 2026
21 февраля 2026
В Невьянске суд признал законным отказ в согласовании митинга
28 февраля 2026
28 февраля 2026
В Берёзовском на 30 суток закрыли мясной цех
27 февраля 2026
27 февраля 2026
Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
27 февраля 2026
27 февраля 2026