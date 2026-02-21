Пожар площадью 1 квадратный метр в Свердловской области привел к травмам двух человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За прошедшие сутки в Свердловской области потушили 13 пожаров, пять из них произошли в жилом секторе. В результате возгораний пострадали два человека. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В Серове на улице Гризодубовой огонь повредил перекрытие, стену, пол и домашнее имущество в квартире четырехквартирного жилого дома. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадали два человека. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарно спасательных подразделений. На место выезжали девять огнеборцев и две единицы техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки.По информации МЧС России по Свердловской области, короткое замыкание электропроводки стало причиной 23% пожаров за сутки. Неосторожное обращение с огнем, неисправность узлов и механизмов транспортного средства, нарушение правил эксплуатации отопительной печи и поджог стали причинами по 8% случаев каждый. Мероприятие для возрастной категории 18+