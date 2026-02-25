Возрастное ограничение 18+
В сети появился фейк о падении ракеты в Свердловской области
Фото: Антитеррор Урал
В социальных сетях появилась информация о падении ракеты в Свердловской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал».
По данным источника, в сети распространились дипфейки, созданные злоумышленниками. На смонтированных кадрах якобы показана ракета, сбитая в небе над регионом.
Ранее на этой неделе в Свердловской области впервые была объявлена ракетная опасность. При этом, как сообщалось официально, прилётов на территории региона зафиксировано не было, также отсутствует информация о сбитии ракет в небе.
