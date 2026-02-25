Аномальные морозы до 5 марта ожидаются в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 28 февраля по 5 марта в Свердловской области прогнозируется аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В ведомстве предупреждают о повышенных рисках, связанных с переохлаждением и обморожениями, а также возможными перебоями в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и сократить время пребывания на улице.МЧС России по Свердловской области напоминает, что в морозы важно тепло одеваться, выбирать свободную и сухую обувь, защищать открытые участки кожи плотным кремом без увлажняющих компонентов. На улице лучше больше двигаться и дышать через нос, чтобы холодный воздух успевал согреваться. При признаках обморожения нельзя растирать кожу снегом или погружать в горячую воду, необходимо аккуратно согреть пораженный участок сухой тканью и при необходимости обратиться за медицинской помощью.В случае происшествий или необходимости помощи жителей просят звонить по телефонам «101» или «112». Мероприятие для возрастной категории 18+