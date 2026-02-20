Возрастное ограничение 18+

Подростка из Первоуральска отправили на месяц в центр временного содержания

21.46 Пятница, 27 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Первоуральский городской суд принял решение о помещении несовершеннолетнего в Центр временного содержания для правонарушителей сроком на 30 суток. Поводом для этой меры стала кража, совершённая в декабре 2025 года.

В конце прошлого года компания несовершеннолетних в развлекательной студии «ShowToDay» в Первоуральске похитила чужое имущество, причинив ущерб на общую сумму 30 тысяч рублей. Действия злоумышленников подпадали под признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц). Однако в январе 2026 года следователи были вынуждены вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Причиной отказа стал возраст фигурантов — на момент совершения преступления они не достигли порога привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на это, полиция решила принять в отношении одного из участников группы радикальные профилактические меры. Начальник ОМВД «Первоуральский» обратился в суд с административным иском о помещении подростка в ЦВСНП.

В ходе судебного заседания выяснились подробности личности несовершеннолетнего, которые и повлияли на решение судьи. Установлено, что подросток уже состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних. Проводимая ранее профилактическая работа не дала результатов — его поведение осталось без изменений. Более того, мальчик ведёт антиобщественный образ жизни: самовольно уходит из дома, проводит время на улице в ночное время. Его опекун не справляется с воспитанием и не пользуется у ребенка авторитетом. Не лучше у подростка и дела с учёбой: он систематически прогуливает занятия, а на тех, что не прогуливает, спит.

В судебном заседании приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Татьяна Титова, которая поддержала позицию полиции. Она подчеркнула, что помещение в центр временного содержания направлено в первую очередь на защиту самого подростка и предотвращение новых правонарушений.

В итоге Первоуральский городской суд удовлетворил административный иск и отправил несовершеннолетнего в ЦВСНП ГУ МВД России по Свердловской области сроком на 30 суток.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге женщину подозревают в хищении 1,2 миллиона рублей в ТЦ
20 февраля 2026
Жителя Верхней Пышмы арестовали за убийство 25-летней давности
20 февраля 2026
Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
24 февраля 2026
Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
24 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:46 Подростка из Первоуральска отправили на месяц в центр временного содержания
21:02 В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи
20:54 Трое граждан Египта отсидят в уральской колонии за кражу у екатеринбурженки
20:08 В день рождения Михаила Горбачёва в Ельцин Центре расскажут о двух президентах
19:44 Платформа Авито опубликовала рейтинг самых востребованных рабочих профессий в России
19:27 Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
16:37 Свердловские власти объявили режим ракетной опасности
16:18 Морозные выходные обещают синоптики в Свердловской области
16:02 Более четырёх тысяч «зайцев» поймали ЦУПовцы в Екатеринбурге
15:15 У жительницы свердловского села Косулино конфисковали дом за фиктивную прописку иностранцев
14:41 Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 7,46%
14:24 Паразитов в печени и лёгком пациентки нашли врачи Свердловской областной больницы
14:01 Ирбитского пожарного приговорили к условному сроку за участие в коррупционной схеме
12:50 Экс-спикер красноуфимской думы Худяков получил условный срок за подстрекательство
12:24 Школу в свердловском посёлке Левиха обещают отремонтировать к началу учебного года
12:22 Свердловские суды рассмотрели два похожих уголовных дела о поджогах из-за обиды
11:25 В Лесном из-за холодов отменили ремонт теплосетей
11:16 В Берёзовском на 30 суток закрыли мясной цех
10:56 Погубившему в ДТП двух человек сыну полковника Росгвардии облсуд отказал в УДО
10:32 Глава СК затребовал доклад о гибели жителя Первоуральска
09:24 Водителей предупреждают о гололедице на свердловских дорогах
09:16 Один человек погиб в ДТП под Режом
21:09 Екатеринбуржцев приглашают встретить весну в саду Казанцева
20:40 Пытавшийся скрыться в Беларуси сутенёр будет отрабатывать наказание в Екатеринбурге
20:17 Необычную экскурсию по лестнице проведут на Уралмаше
19:41 Бывшего преподавателя екатеринбургского техникума отдал под суд за взятки
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
21:46 Подростка из Первоуральска отправили на месяц в центр временного содержания
21:02 В Доме Маклецкого поучат уральской народной росписи
20:54 Трое граждан Египта отсидят в уральской колонии за кражу у екатеринбурженки
20:08 В день рождения Михаила Горбачёва в Ельцин Центре расскажут о двух президентах
19:44 Платформа Авито опубликовала рейтинг самых востребованных рабочих профессий в России
19:27 Свердловская область готовится к пожароопасному сезону
16:37 Свердловские власти объявили режим ракетной опасности
16:18 Морозные выходные обещают синоптики в Свердловской области
16:02 Более четырёх тысяч «зайцев» поймали ЦУПовцы в Екатеринбурге
15:15 У жительницы свердловского села Косулино конфисковали дом за фиктивную прописку иностранцев
14:41 Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 7,46%
14:24 Паразитов в печени и лёгком пациентки нашли врачи Свердловской областной больницы
14:01 Ирбитского пожарного приговорили к условному сроку за участие в коррупционной схеме
12:50 Экс-спикер красноуфимской думы Худяков получил условный срок за подстрекательство
12:24 Школу в свердловском посёлке Левиха обещают отремонтировать к началу учебного года
12:22 Свердловские суды рассмотрели два похожих уголовных дела о поджогах из-за обиды
11:25 В Лесном из-за холодов отменили ремонт теплосетей
11:16 В Берёзовском на 30 суток закрыли мясной цех
10:56 Погубившему в ДТП двух человек сыну полковника Росгвардии облсуд отказал в УДО
10:32 Глава СК затребовал доклад о гибели жителя Первоуральска
09:24 Водителей предупреждают о гололедице на свердловских дорогах
09:16 Один человек погиб в ДТП под Режом
21:09 Екатеринбуржцев приглашают встретить весну в саду Казанцева
20:40 Пытавшийся скрыться в Беларуси сутенёр будет отрабатывать наказание в Екатеринбурге
20:17 Необычную экскурсию по лестнице проведут на Уралмаше
19:41 Бывшего преподавателя екатеринбургского техникума отдал под суд за взятки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK