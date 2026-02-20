Подростка из Первоуральска отправили на месяц в центр временного содержания

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд принял решение о помещении несовершеннолетнего в Центр временного содержания для правонарушителей сроком на 30 суток. Поводом для этой меры стала кража, совершённая в декабре 2025 года.В конце прошлого года компания несовершеннолетних в развлекательной студии «ShowToDay» в Первоуральске похитила чужое имущество, причинив ущерб на общую сумму 30 тысяч рублей. Действия злоумышленников подпадали под признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц). Однако в январе 2026 года следователи были вынуждены вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.Причиной отказа стал возраст фигурантов — на момент совершения преступления они не достигли порога привлечения к уголовной ответственности. Несмотря на это, полиция решила принять в отношении одного из участников группы радикальные профилактические меры. Начальник ОМВД «Первоуральский» обратился в суд с административным иском о помещении подростка в ЦВСНП.В ходе судебного заседания выяснились подробности личности несовершеннолетнего, которые и повлияли на решение судьи. Установлено, что подросток уже состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних. Проводимая ранее профилактическая работа не дала результатов — его поведение осталось без изменений. Более того, мальчик ведёт антиобщественный образ жизни: самовольно уходит из дома, проводит время на улице в ночное время. Его опекун не справляется с воспитанием и не пользуется у ребенка авторитетом. Не лучше у подростка и дела с учёбой: он систематически прогуливает занятия, а на тех, что не прогуливает, спит.В судебном заседании приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Татьяна Титова, которая поддержала позицию полиции. Она подчеркнула, что помещение в центр временного содержания направлено в первую очередь на защиту самого подростка и предотвращение новых правонарушений.В итоге Первоуральский городской суд удовлетворил административный иск и отправил несовершеннолетнего в ЦВСНП ГУ МВД России по Свердловской области сроком на 30 суток.