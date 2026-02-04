Суд в Артёмовском запретил работу переполненного полигона ТБО

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Артёмовский городской суд Свердловской области отказался приостановить запрет на эксплуатацию полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке Буланаш. Ходатайство компании-оператора ООО «Центр клиентских услуг» было отклонено.Запрет на работу полигона был введён по иску Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры ещё в январе 2025 года. Прокуроры доказали, что объект исчерпал проектную мощность ещё в 2019 году и с тех пор эксплуатировался с грубыми нарушениями. Согласно заключению экспертизы, рекультивация должна была начаться в 2020 году, но вместо этого полигон продолжал принимать мусор.Анализ отчётности показал, что с 2021 по 2023 год компания ежегодно размещала от 17 до 22,5 тысяч тонн отходов, при этом в документах указывала неизменную остаточную вместимость около 9,85 тысяч тонн. Фактическое превышение разрешённого объёма составило почти 52 тысячи тонн. Также на полигоне отсутствовало обязательное ограждение, ограничивающее доступ людей к опасной территории.Компания-оператор, пытаясь отменить запрет, ссылалась на включение объекта в региональную схему обращения с отходами до июля 2026 года и на изменения в законодательстве. Однако суд счёл эти аргументы несостоятельными, указав, что они не отменяют факта многолетних системных нарушений. Решение о запрете эксплуатации уже подтверждено тремя судебными инстанциями.Таким образом, исполнительное производство о прекращении работы переполненного полигона продолжается. Определение суда может быть обжаловано, но на данный момент запрет остаётся в силе, что исключает дальнейшую эксплуатацию объекта, представляющего угрозу для окружающей среды и здоровья жителей. Мероприятие для возрастной категории 18+