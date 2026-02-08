Возрастное ограничение 18+
Бабушка прятала заболевшего волка от охотников и помогла его спасти
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики! Скоро март! И будет у нас снова тепло и солнечно, как в сказке. Кс-кстати, о сказках. На этой неделе развернулся невероятный сюжет, который растопил, пожалуй, самые ледяные сердца.
Произошла эта история в Ленинградской области. На окраине города Тихвин жила-была бабушка. Бабушка, по словам волонтеров из центра помощи животным, спасает собак. “К ней приходят все бездомные собаки. Она их кормит. И тут на днях появилась новая собачка. Как всегда, бабуля пришла кормить собак, с ведром еды и поварешкой. А тут — новенькая собака. И эта собака начала огрызаться, показывать зубы! Бабка не растерялась и дала поварешкой по морде. И говорит: «Или ты как бы тут кушаешь, или ты уходишь отсюда и огрызаешься!» Собачка офигела от такой наглости, и еду приняла. Приходит соседка и говорит: [пропустим тут одно словечко — прим. Майя]. Так это же волк!», — рассказывает волонтёр на странице центра. И тут сказочке вовсе не конец, а самое начало. Вскоре выяснилось, что жители Тихвина замечали этого волка на окраине не раз, он выглядел нездоровым, был очень истощен и, казалось, будто просил помощи. Когда он зачастил к людям, о нем узнали и местные охотники — дело в том, что там за поимку этого зверя положена премия… И жители решили, что будут искать специалистов, которые смогут помочь дикому зверю, а до этого — периодически прятать ослабленного волка в сарае. Скоро жители связались с центром “Велес”, где помогают диким животным, а те в свою очередь с ещё одним центром, и так по цепочке нашлись люди, которые смогли выехать в Тихвин за диким зверем, чтобы привезти его на лечение. И вот, как только волк в очередной раз навестил бабушку, его забрали, посадили в машину, укутали пледами и повезли в центр “Велес”. Поездка заняла целый день. Волк, как говорят волонтеры, по пути спал. А на месте его поместили в тёплый вольер и начали лечение. Пока что спасённого волка называют “лысым чудом” — у него нет шерсти на хвосте и лапах, но, как отметили специалисты, “всё лечится”. Вероятнее всего, волка прогнали из стаи. Волонтёр, который привез его в центр, заметил у волка слёзы и на прощание очень тепло поговорил с ним. “Ну, кто плакает? Не плачь. Не бойся, солнышко, тебя вылечат и отпустят. Тебя здесь не обидят”. Специалисты рассчитывают, что к лету волк наберётся сил и его можно будет отпустить на волю. “Оказался очень крупный, просто сильно истощен, кости обтянутые кожей. Не представляете, насколько это умное и свободолюбивое животное! Последние три дня в Тихвине подпустил к себе собаку, и собака грела его. Сейчас молча и терпеливо принимает лечение, ест за двоих, при этом стоит выйти от него, тут же пытается разогнуть прутья у клетки, фактически одну сторону уже превратил в хлам”, — пишут на странице центра. Там добавили, что за 19 лет их работы им впервые приходится спасать взрослого волка, эти животные очень осторожны и стараются не пересекаться с человеком. Хочется верить, что у этой доброй истории будет хороший финал, а бабушка и волк будут жить долго и счастливо. Но, как и положено, подальше друг от друга.
Ещё одного сказочного лесного героя спасают уральские волонтёры — глухаря. Эта птица, как говорят в центре спасения животных “Особый питомец”, очень редко попадает на реабилитацию. “Мощный клюв, бесстрашие и ярость. Назвали новенького Барин. Ничего другого на ум и не приходит при взгляде на такое роскошество”, — пишут волонтеры. Глухарь, судя по всему, пострадал от охотников. “У Барина предположительно стреляная рана головы, контузия, истощение. Ему очень повезло встретить прекрасных людей, которые, отложив все дела, оперативно доставили глухаря к нам”, — рассказывают в центре. Птица, по словам волонтеров, сложная в содержании и “плохо раскармливающаяся в неволе”. Но сейчас он “снисходительно согласился кушать ягоды и хвою”. Барин, не иначе.
Новости о проявивших сострадание рыбаках. На днях в Башкортостане рыбаки спасли куницу, попавшую в капкан. Об этом рассказали в министерстве экологии региона. “Во время зимней рыбалки на реке Белой местные жители стали свидетелями, как через реку перебегала куница с капканом, болезненно сжимавшим её лапу. Не растерявшись, рыбаки дождались, когда истощённый зверёк доберётся до берега и скроется в прибрежных зарослях. Проявив сострадание, они проследили за животным, обнаружили его на дереве и, накрыв курткой, аккуратно изловили”, — пишут на странице министерства. Рыбаки связались с сотрудником ведомства, он выехал на место, осмотрел зверька и освободил лапу от стального капкана. Затем малышку передали в центр реабилитации диких животных на лечение.
А теперь — о домашних животных, которые порой ведут себя как совершенно дикие. На этой неделе федеральные СМИ облетела новость о коте, который решил… постираться. Произошло это в Москве. Обычное дело: кот по имени Джой залез в заполненный вещами барабан стиральной машины. И ничего не сказал хозяйке, которая запустила стирку. Спохватилась она, когда машинка начала цикл. Женщина мигом остановила стирку, но не смогла самостоятельно слить воду и открыть дверцу — ее заклинило (дверцу, хотя и хозяйку, могу предположить, тоже). Женщина позвонила спасателям СпасРезерва. “Получаем вызов, в который с первого раза трудно поверить — домашний кот Джой стирается в воде в стиральной машинке. Одеваясь на бегу, связались с хозяйкой кота и настоятельно рекомендовали приоткрыть отсек для засыпки порошка для подачи воздуха и срочно вынуть клапан слива внизу машинки. Это частично сработало — уровень воды сильно упал и кот смог лучше дышать”, — пишут спасатели в своем канале. На месте им пришлось приложить некоторое усилие, чтобы открыть дверцу. “Шкоду вызволили. Испуганный и никогда в жизни ещё не бывший таким чистым, Джой спокойно расположился на руках спасателей. Красавчика подсушили полотенцами. Джой немножечко потрясся, но быстро пришел в норму и даже покушал”, — рассказали спасатели. И добавили, что Джой, по словам хозяйки, “воду не любит”. Теперь наверняка ещё больше.
Новости звериного правосудия. Добрые. На днях суд поставил точку в истории о двух десятках животных, проживающих в квартире в Нижнем Тагиле. “Суд оставил всех животных с хозяином”, — сообщила пресс-служба судов Свердловской области. Там рассказали, что вместе с хозяином живут 8 собак и 12 кошек, но жители подъезда оказались недовольны таким соседством. Они обратились в прокуратуру, и прокурор запросил “освободить квартиру от большей части животных путем их принудительного расселения по приютам”. Но слово хозяина, как мне кажется, растрогало строгий суд. “Хозяин животных в суде отметил, что все его питомцы – это дворняги, волею судеб оказавшиеся на улице. В приют отдать он их не может, поскольку таких приютов нет. Согласен отдать часть животных хорошим людям, но пока таких не нашел”, — рассказали в пресс-службе. Кроме того, суд установил, что все животные “упитанные, ухоженные, выглядят здоровыми и жизнерадостными”. Собак выгуливают на поводках, у кошек — свои лотки. Хозяин готовит им еду сам и использует сухой корм. Все кошки и собаки стерилизованы, вакцинированы и при необходимости получают своевременную ветпомощь. В итоге районный суд, а затем и областной оставили требования прокурора без удовлетворения. А я добавлю, что, по словам адвокотов и других юристов, история эта, скорее, исключительная. Надеемся, что хвостики, которые сейчас в тесноте (но не в обиде), после такой огласки быстрее найдут любящие семьи.
Новости экономики. ЦБ РФ в день перед заседанием по ключевой ставке выпустил в своем телеграм-канале загадочный пост, напугавший россиян. Пост состоял из множества букв “ы” и ф” и занимал несколько абзацев. Публикация провисела недолго, но успела породить конспирологические версии. Кто-то решил, что таким образом Центробанк намекает о “так себе прогнозах”, и что бесконечный “фыф” не сулит ничего хорошего для российской экономики. Но вскоре в ЦБ РФ объяснили, что странный пост оставил “кот-админ”. То есть — всё как обычно: в любой непонятной ситуации “вините котиков”. Что ж, моё вам на это возмущённое фыф. Не забывайте, товарищи экономисты, что котики остаются главными двигателями экономики в стране. Ведь всем известно, что на котиках не экономят, и что подавляющее большинство экономически активных граждан трудятся, не покладая лап, чтобы у их котов была лучшая жизнь.
И новости политики. Знаменитый кот Ларри сегодня отмечает 15-летие службы в резиденции премьера-министра Великобритании, пишут мировые СМИ. Ларри попал в большую политику в феврале 2011 года, когда премьер Дэвид Кэмерон взял пушистого товарища из приюта в Лондоне. Кот на своем посту “главного мышелова правительства” пережил шесть премьеров. И был свидетелем многих политических интриг. Ларри даже пытались уволить из-за того, что он якобы плохо ловил мышей, но в итоге одни только слухи об этом снижали рейтинги политиков и вызывали недовольство общественности. А самому Ларри в январе исполнилось целых 19 лет! Пожелаем ему ещё столько же и ещё больше премьеров на своём веку.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей нам всем на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
