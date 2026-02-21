Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге арестовали подростков, напавших на мужчину, который «не соответствовал их идеалам»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу двух подростков, обвиняемых в хулиганстве. Речь идет о 14-летнем и 16-летнем жителях города, которым вменяют преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Вечером 23 января в парке имени Архипова на Юго-Западе подростки избили незнакомого мужчину. Как уточняет следствие, причиной нападения стало то, что прохожий «не соответствовал их идеалам». Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Суд избрал обоим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2026 года включительно.
24 января в одном из неонацистских телеграм-каналов появилось видео нападения. На кадрах видно, как двое молодых людей преследуют мужчину, после чего один из них наносит удар ногой в спину, а затем несколько ударов по голове и туловищу. В ролике использованы ультраправые символы и лозунги, нападавший перед избиением наводит камеру на свою ладонь и показывает популярный в ультраправой среде «жест Тесака». В конце видео размещена заставка с надписью «За Кваса!».
За несколько дней до этого, 18 января, в подмосковной Электростали в ходе конфликта в общественном транспорте погиб 18-летний Илья Полежаев, известный в неонацистской среде под прозвищем «Квас». По версии следствия, смертельное ножевое ранение ему нанес 19-летний уроженец Таджикистана, гражданин России Имомали Турдиев, который арестован по обвинению в убийстве.
