Платформа Авито опубликовала рейтинг самых востребованных рабочих профессий в России

19.44 Пятница, 27 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Аналитики платформы Авито Работа и образовательной компании «Нетология» изучили изменения на рынке труда и представили свежие данные о спросе на рабочие специальности. Рейтинг составлялся на информации, полученной с декабря 2025 по январь 2026 года.

Абсолютным лидером по росту числа вакансий стали техники — работодатели стали искать их на 115% чаще, чем в аналогичный период годом ранее. В обязанности этих специалистов входит обслуживание и ремонт оборудования, диагностика неисправностей и контроль работы сложных механизмов. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников этой категории достигла 80 тысяч рублей в месяц.

На втором месте рейтинга оказались литейщики, спрос на которых увеличился на 106%, а средние зарплатные предложения составили порядка 74 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают сварщики с ростом числа вакансий на 95% и средней зарплатой 153 тысячи рублей. Также в число наиболее востребованных специалистов вошли электрогазосварщики и бурильщики. Спрос на электрогазосварщиков вырос на 59% при средней зарплате 74 тысячи рублей. Бурильщики, несмотря на рост вакансий на 57%, стали лидерами по уровню дохода — им готовы платить в среднем 200 тысяч рублей в месяц.

Помимо традиционных навыков, работодатели все чаще ищут сотрудников, знакомых с автоматизацией. Наиболее впечатляющая динамика зафиксирована в сфере доставки и логистики. Число вакансий, где требуются знания автоматизированных систем и роботизированных складов, выросло на 175% за год. На втором месте по этому показателю оказалась сфера технического обслуживания и ремонта (+37%), а тройку лидеров замкнуло сельское хозяйство (+8%).

«Интерес к рабочим профессиям — усиливающийся тренд на рынке труда. Соискатели все чаще ориентируются на направления, напрямую связанные с производственным циклом и инфраструктурой, где навыки остаются востребованными вне зависимости от рыночных колебаний. Дополнительным фактором интереса становится возможность работать с современным оборудованием и автоматизированными системами, что повышает долгосрочную ценность специалистов на рынке труда»,

— говорит директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.


Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
